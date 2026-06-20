世界杯2026｜苏格兰76岁死忠球迷赛前逝世 球迷自发76分钟掌声致敬

世界杯C组苏格兰虽以0:1不敌摩洛哥，但赛前却传令苏格兰球迷痛心的消息，一名死忠苏格兰粉丝史特劳菲本已抵美准备一圆心愿现场看球队比赛，但却在赛前突然离世，享年76岁，一众球迷自发在76分钟为这位球迷献上掌声以表敬意。

苏格兰球迷76分钟致敬突逝世76岁球迷

苏格兰相隔28年再闯世界杯决赛周，令到一众苏格兰球迷狂喜，而对76岁的史特劳菲亦是如此，作为一名苏格兰死忠粉丝，他亦随队走遍世界各地，球队再杀回世界杯亦是他的一大愿望之一，今届终于得尝所愿见证球队再度打入世界杯，更赢得首场赛事，而对上摩洛哥一战亦是史特劳菲亦的第一场现增场看的世界杯。

但可惜的是史特劳菲在当地周日波士顿的洒店中突然离世，距离他的首场世界杯仅差数日，消息传到其他苏格兰球迷时亦表示惋惜，他们亦为这为「格仔军团（Tartan Army)」一员主动在76分钟献上掌声予以致敬，在球队的安排下亦在大屏幕上放上他的照片悼念。