Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜苏格兰76岁死忠球迷赛前逝世 球迷自发76分钟掌声致敬

足球世界
更新时间：11:12 2026-06-20 HKT
发布时间：11:12 2026-06-20 HKT

世界杯C组苏格兰虽以0:1不敌摩洛哥，但赛前却传令苏格兰球迷痛心的消息，一名死忠苏格兰粉丝史特劳菲本已抵美准备一圆心愿现场看球队比赛，但却在赛前突然离世，享年76岁，一众球迷自发在76分钟为这位球迷献上掌声以表敬意。

苏格兰球迷76分钟致敬突逝世76岁球迷

苏格兰相隔28年再闯世界杯决赛周，令到一众苏格兰球迷狂喜，而对76岁的史特劳菲亦是如此，作为一名苏格兰死忠粉丝，他亦随队走遍世界各地，球队再杀回世界杯亦是他的一大愿望之一，今届终于得尝所愿见证球队再度打入世界杯，更赢得首场赛事，而对上摩洛哥一战亦是史特劳菲亦的第一场现增场看的世界杯。

但可惜的是史特劳菲在当地周日波士顿的洒店中突然离世，距离他的首场世界杯仅差数日，消息传到其他苏格兰球迷时亦表示惋惜，他们亦为这为「格仔军团（Tartan Army)」一员主动在76分钟献上掌声予以致敬，在球队的安排下亦在大屏幕上放上他的照片悼念。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
路透社
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元　
即时国际
8小时前
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
18小时前
荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次强烈要求立即落车 司机事后已报案
荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次强烈要求立即落车 司机事后已报案
突发
13小时前
曾志伟跟红颜知己游佛山互动惹热议 极有默契女方默默守候 相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山互动惹热议  极有默契女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
3小时前
特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈争执需其他领袖劝和
特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈争执需其他领袖劝和
即时国际
1小时前
铜锣湾海港荟早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用
铜锣湾靓装连锁酒家早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用
饮食
21小时前
父亲节专访│天瑜爸爸第3个没有她的父亲节 倒数中的爱 把握时间陪伴大仔走独立的路
亲子
23小时前
张栢芝细仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝妈妈」亲用古法医治片段曝光  7岁儿向母投诉超可爱
张栢芝细仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝妈妈」亲用古法医治片段曝光  7岁儿向母投诉超可爱
影视圈
19小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
深圳童家中玩火烧毁逾¥20万手机 淡定父问开不开心网赞情商高︱有片
00:17
深圳童家中玩火烧毁逾¥20万手机 淡定父问开不开心网赞情商高︱有片
即时中国
5小时前