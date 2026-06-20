世界杯2026｜摩洛哥71秒开纪录 1球小胜苏格兰
更新时间：08:10 2026-06-20 HKT
发布时间：08:10 2026-06-20 HKT
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世界杯C组第二轮，摩洛哥凭71秒的入球，以1：0小胜苏格兰。
摩洛哥开赛71秒便打开纪录，沙巴利接应传送入楔，苏格兰防线装越位失败，沙巴利抽射网顶入。10分钟，苏格兰赖恩基士堤于中路控球被迫甩，摩洛哥随即反击，但左路传中略门而过。摩洛哥上半场的攻势较有威胁，但半场只能维持领先1：0。
麦甘尼被踢跌 球证没判12码
苏格兰下半场初段尝试反扑，47分钟，苏格兰的约翰麦甘尼引球推进，被摩洛哥守将艾拿奥尔在禁区内踢跌，苏格兰将帅随即投诉，希望获判12码。但球证没有表示，经VAR翻看后同意球证判决。
之后摩洛哥再展开一轮攻势，沙巴利于51分钟接应回传起脚，被苏格兰门将积亨特利救到后弹楣出底线。摩洛哥紧接的角球亦相当有威胁，但同样被亨特利化解。苏格兰末段狂攻，但始终未能制造极具威胁的射门；随着苏格兰角球最后一击被解围，摩洛哥以1：0小胜。
摩洛哥赛后以1胜1和得4分暂列榜首，苏格兰则以3分暂列次席。摩洛哥最后一轮的对手是海地，苏格兰则要硬撼巴西。
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