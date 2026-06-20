摩洛哥球星夏基美被指控强奸，经过数年的调查后，案件将正式进入刑事审讯。夏基美随即回应：「正义直视著我的眼睛，告诉我：『如果你不是名人，这案件根本不会存在。』」

这个消息在摩洛哥今晨斗苏格兰前传出，夏基美照样有上阵。至于案件事缘2023年2月，当时一名24岁女子报案，指控在夏基美的住所内遭到强奸。经过长达3年的广泛司法调查后，检方正式提请开审，最终司法移交裁决亦获上诉法院确认。法国上塞纳省司法当局最终裁定，调查所得证据足以对这名27岁球员展开正式刑事审讯。

夏基美今晨为摩洛哥上阵。美联社

夏基美面临强奸指控。美联社

夏基美为摩洛哥上阵。美联社

夏基美：满怀期待，终可为自己发声

夏基美在社交平台X发文回应：「今天，一个并非属于我的故事，正以牺牲我的家人、我的生活，最重要的是牺牲真相为代价被讲述。我觉得自己已经成为了容易被攻击的目标。我从第一天起就一直在等待这场审讯，现在我满怀期待。终于，我可以为自己发声了。」

至于民事方的法律代表，对上诉法院的裁决表示欢迎，形容这是迈向公义一步：「侦查法庭裁定，有足够证据指控夏基美犯下强奸罪。这个裁决与案件中的证据完全吻合，裁决为我的当事人带来了慰藉与希望。希望这场审讯能够帮助其他女性，进一步瓦解围绕性暴力中，否认和有罪不罚的堡垒，这在男子足球世界亦没有例外。」