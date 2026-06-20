世界杯2026｜普列锡缺阵美国照轻取澳洲 两战全胜成第二支出线队

世界杯D组，东道主之一的美国迎战澳洲，虽然主将基斯甸普列锡因伤缺阵，仍凭上半场两个入球以2：0轻取对手。美国两战全胜，成为继墨西哥后、第二支出线淘汰赛的球队。

美国上半场入两球

美国首次以4：1击败巴拉圭，今晨迎战澳洲赛前有普列锡因伤缺阵的坏消息，但无阻他们取胜。这支东道主于11分钟打开纪录，科拿连巴洛根于左路盘球压落底线传中，列卡度柏比已在中路准备接应，走在他前面的澳洲守将卡美伦贝基斯情急下将皮球踢入己队大门，美国凭这个乌龙球领先1：0。

美国44分钟一次右路罚球传予禁区顶的达斯起脚，他的射门省中人弹高，阿历斯费文冲前补中，旁证立即举旗示意越位。但经VAR翻看后推翻判决，美国领先2：0完半场。

美国2：0澳洲。路透社

球证于下半场补时抽筋。路透社

美国成为墨西哥后，第二支出线淘汰赛的球队。路透社

美国2：0澳洲。路透社

澳洲下半场抢回不少攻势，更于62分钟有一次黄金机会，伊兰观达接应直线后于右路快放落底线，他之后轻轻回传，为队友基斯甸禾柏图「校好炮台」，但后者无人看管下起脚高出。之后干拿麦卡菲禁区顶烫射乏力，被美国门将马特费斯一抱入怀。

球证于下半场补时抽筋

战至下半场补时4分钟，赛事因为德国籍球证Felix Zwayer抽筋一度暂时。他需要坐在地上，由澳洲球员以及旁证帮忙拉筋，第四球证Katia Garcia亦跑入场内送上能量饮补充体力。球赛之后重开，Zwayer成功撑到尾并吹起完场哨声。美国以2：0击败澳洲，于D组两战全胜排榜首，澳洲的战绩则是1胜1负。