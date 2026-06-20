世界杯2026｜阿根廷媒体误报美斯父亲死讯 主持人请辞 多人被解雇

阿根廷电视节目Luzu TV日前报导美斯父亲离世，并暗示美斯因此不会再于世界杯上阵。该报导引发轩然大波，美斯家人发表声明证父亲健在；该节目多名团队成员因为这次误报被解雇。

美斯正随阿根廷大军力争卫冕世界杯，他在首战斗阿尔及利亚连中三元后，正准备下一场斗奥地利，但原来父亲正在医院养病。阿根廷Luzu TV的主持人宾拿（Florencia Pena）日前更在节目中宣布，美斯的父亲Jorge Messi已经离世。

父亲正留院治疗 「情况正在好转」

美斯的家人随即澄清Jorge目前正在医院接受治疗，虽未有透露入院的原因，但表示「情况正在好转」。该声明对于Luzu TV的报道表示强烈不满，「在这样的时刻，我们呼吁负责任、审慎和人道的态度。一个人的健康状况，以及其身边亲人的心理平静，不应成为猜测或不负责任媒体的八卦对象」。

美斯首战连中三元。路透社

美斯正备战第二场分组赛斗奥地利。路透社

阿根廷媒体误报美斯父亲死讯。路透社

主持人：制作团队提供错误资讯

得知误报后，宾拿随即请辞，并向美斯及其家人道欺：「我向美斯家族致歉，我能想像他们正经历怎样可怕的时刻。我深感羞愧，自己成了这份痛苦的传播者。我必须澄清，这个错误资讯是节目制作团队在直播期间提供给我的，并声称已经核实，而我选择相信了。即便如此，我仍要为自己成为这个错误的一部分而承担责任，这正是我决定辞职的原因。我再次由衷致歉。」

10个品牌终止赞助Luzu

据阿根廷媒体报道，多达10个品牌在误报事件之后，已即时终止赞助Luzu。Luzu在事件后发表道歉声明，并补充涉事的成员已被解雇：「未经事先核实便播放敏感资讯，是无法接受的。Luzu TV管理层已决定与所有相关责任人终止合作，宾拿亦已决定主动请辞。我们重申对负责任、尊重且严谨的新闻传播的承诺。」