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世界杯2026｜放弃继承祖业拒当生蚝渔夫 墨西哥奠胜功臣洛慕写下绿茵传奇

足球世界
更新时间：16:45 2026-06-19 HKT
发布时间：16:45 2026-06-19 HKT

在墨西哥以1:0力克南韩的世界杯分组赛中，为东道主攻入奠胜球的中场悍将路尔斯洛慕（Luis Romo），其背后的奋斗故事比球赛本身更具传奇色彩。这位一战成名的英雄，本应继承祖业在小镇当一名生蚝渔夫，却因命运安排踏上足球路。赛后，其家人感触地表示，这个世界杯首秀入球，是对全家人多年来在贫困中默默付出与坚守的最佳回报。

生蚝世家打破传统 展现全能球技

洛慕出生于基层家庭，祖父、父亲及叔伯全是以采捕生蚝为生的渔民，母亲则是裁缝，家中原本与体育毫无交集。在当地传统下，洛慕的宿命本是在怒海中与生蚝为伴。然而，洛慕的哥哥达利奥（Dario Romo）小学时偶然结识了蓝十字青训球员奥罗斯科，才为家族打开足球之门。

洛慕年仅3岁便在幼儿组比赛中建功。随著年龄增长，他展现出极高的多功能性，踢过中锋、翼锋、中场，甚至在甲组首秀时担任中坚，这份多才多艺深受墨西哥国家队主帅阿古尔（Javier Aguirre）器重。

走过弃用与贫困 全家咬紧牙关力撑

洛慕的足球路并非一帆风顺，年少时他曾因在蓝十字青年军试训仅上阵10分钟而惨遭弃用。幸而在家人支持下，他转往克雷塔罗（Queretaro）试训成功才得以延续生涯。

达利奥回忆，洛慕成名前家中经济拮据，购买一对足球鞋是一笔极其沉重的开支，两位姐姐更要牺牲青春时间风雨不改地接送他训练。达利奥感言：「这(入球)对我的父母、姐姐、我和他自18岁起便相伴的妻子来说，都是一份无上的奖励。」

虽然洛慕入选了2022年世界杯大军但呆坐板凳，今届他终于迎来世界杯首秀兼正选上阵，更射入奠定胜局的一球。从捕蚝穷小子到国家英雄，洛慕用汗水改写了家族宿命，迎来了最值得自豪的荣耀时刻！

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