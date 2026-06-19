世界杯2026预告｜美国硬撼澳洲双方力争提早晋级 巴西斗海地剑指全取3分保晋级

世界杯小组赛D组深夜或又再出炉一支晋级队伍，由2支小组已取得一胜的球队对垒，美国将对上澳洲，胜利的一队将直接取得晋级资格。C组亦再有巴西迎战海地，上战对摩洛哥赛和后，「森巴军团」急需一胜去确保出线资格。

美国vs澳洲（ViuTV99台，Now616/618 深夜3:00）

东道主之一的墨西哥已提前一轮晋级淘汰赛，另一东道主之一的美国今日深夜亦有机会提前晋级，今场将对上同样有一胜的澳洲，若能取胜即可锁定出线，上场美国对巴拉圭已展现出浓厚的进攻意欲和不俗的组织力，加上有主场加持下势直取澳洲，但「袋鼠军团」同样不容小觑，上场爆冷击败土耳其士气正盛，加上强靭的后防相信亦可再创神奇。

苏格兰vs摩洛哥（Now616/618 早上6:00）

C组先由一支独秀有一胜的苏格兰对上摩洛哥，虽然目前苏格兰以3分位列榜首，然而对实力平平的海地实际上表现亦没有太压倒性的优势，今场对上实力较强捍，加上更有组织的摩洛哥相信会是一场恶战，但苏格兰若能取胜亦可直接出线，相信可成为争胜助力。

巴西vs海地（Now616/618/688 早上8:30）

巴西首战1:1逼和摩洛哥，虽然单纯就赛果而言尚可接受，但表现上未如人意，在踢法明显倾向传控和逼抢下，在缺乏过往的「森巴味」外，亦没有太亮眼的表现，而海地上战亦有表现出不俗的防守，加上不错的身体对抗，对巴西而言今战除了是抢分的好机会外，也是一个很好的机会去验证和适应战术。

土耳其vs巴拉圭（Now616/618 早上11:00）

土耳其和巴拉圭首战齐失利，前者爆冷不敌澳洲，同一时间亦暴露出球队在组织上和身体条件上的缺点，巴拉圭上仗亦大败美国，后防问题原形毕露，今场2支淘汰边缘的球队相遇，优先目标必然是全取3分保出线，亦可以经历宂失利后回复状态。

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世界杯分组赛开波时间

世界杯淘汰赛阶段开波时间

今届世界杯的参赛队伍增至48支球队，共分12组（A组至L组），每组由4支球队争夺出线席位。每个小组成绩最好的头两支球队，可直接晋身32强；而综合计算成绩最好的小组第3名球队（共8支），亦可获得出线资格。来到32强，开波时间继续「无定向」，基本上由凌晨12时至上午11时都有比赛展开。