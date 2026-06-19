世界杯2026｜C朗获球队球迷力撑 队内传出起用菲历斯拍C朗声音 球迷纳喊：「请为C朗而战！」

葡萄牙在美加墨世界杯次轮对乌兹别克前，赛场内外已吹起一股为C朗拿度（Cristiano Ronaldo）「护航」风暴！更衣室内部有声音要求起用在C朗的艾纳斯队友祖奥菲历斯（Joao Felix），伙拍C朗攻坚以激活队长的攻力。看台外的葡萄牙球迷亦在社交平台发起万人联署，呼吁一众葡军国脚：「请全力为C朗而战！」

更衣室促起用菲历斯 复制沙特26+18黄金搭档

葡萄牙更衣室内亦传出声音，希望主帅马天尼斯（Roberto Martinez）能在下周二于休斯顿对阵乌兹别克的次轮关键战中，变阵起用祖奥菲历斯，为队长C朗拿度分担进攻压力，并期望这对艾纳斯锋线组合可在国家队发挥威力。

菲历斯上季在艾纳斯迎来职业生涯大爆发，全季交出26个入球及19次助攻的恐怖数据，与C朗建立了极其默契的锋线拍档关系。虽然菲历斯在首战对阵刚果民主共和国时枯坐板凳，但队内普遍认为，面对下周二同样会采取「泊大巴」低位防守的乌兹别克，葡萄牙必须利用这对「沙特双枪」的现成默契去撕破防线，避免在最后一轮硬撼同组最强对手哥伦比亚前承受过大压力。

球迷万人联署要求为C朗而战

球场以外，超过两万名葡萄牙球迷在葡萄牙中场般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）的在社交媒体上的一则贴文疯狂留言，要求他全力辅助C朗。其中一条高达万人点赞的评论写道：「在你们踏入球场前，请记住是谁带领你们走到今天。是C朗让整代人有了梦想，他流过无数泪水。他已经背负了葡萄牙二十多年，这一次，换你们这代人背起他，为他创造机会、把球传给他，为他而战！」