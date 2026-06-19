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世界杯2026｜韩媒怒轰乌拉圭球证偏帮 斥东道主墨西哥全靠「主场鸡」

足球世界
更新时间：13:18 2026-06-19 HKT
发布时间：13:18 2026-06-19 HKT

美加墨世界杯A组次轮，南韩作客0:1憾负东道主墨西哥。赛后南韩舆论哗然，韩媒《Best Eleven》撰文狂轰乌拉圭籍球证泰谢华（Gustavo Tejera）执法不公，直指墨西哥胜之不武，全靠排山倒海的「主场哨」加持，令踢出好表现的「太极虎」大感不值！

「严哨」选择性失踪

泰谢华一向以「严哨」见称，开赛仅4分钟即向南韩核心李刚仁出示黄牌。然而，韩媒怒斥球证其后的哨声却对南韩「选择性失踪」。上半场南韩前锋李刚仁一次突破时遭猛烈撞跌痛苦倒地；下半场黄喜灿在禁区顶被恶意侵犯，球证竟然全部视若无睹。南韩球员频频被粗野侵犯却投诉无门，这种「选择性宽松」令南韩吃尽苦头。

韩媒斥球证受主场气氛左右

更令南韩传媒气愤的是，由于泰谢华与墨西哥大军同属西班牙语系，双方沟通毫无障碍。上半场尾段南韩好不容易博得犯规，墨西哥主帅阿吉雷随即向球证施压，两人更在场边进行长时间的「西语交流」，惹来偏袒疑云。

韩媒痛批，在体育场主场球迷震耳欲聋的威压下，球证的执法尺度明显被气氛左右，天秤严重倾斜。面对执法不公的「主场哨」，南韩最终无奈饮恨，令国内球迷与传媒极度不甘，球队的出线形势亦顿时响起警号。

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