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世界杯2026｜首胜背后的代价！加拿大悍将干拿断脚重伤提早毕业 领队证实即动手术

足球世界
更新时间：12:08 2026-06-19 HKT
发布时间：12:08 2026-06-19 HKT

加拿大在世界杯分组赛次轮大开杀戒，以6:0横扫卡塔尔，惟却要负上沉重代价，阵中中场主力伊斯马尔干拿（Ismael Kone）在比赛中惨遭对手恶意拦截，导致小腿折断，需由担架抬离现场。赛后，主教练马舒（Jesse Marsch）证实干拿将立即接受手术，其世界杯之旅已抱憾提早结束。

惨遭「收山脚」踢断双骨 转会权威证实恐歇冬五个月

悲剧发生在比赛中段，卡塔尔球员艾森马迪保（Assim Mabido）在一次明知无法争夺皮球的情况下，从后迟到恶意拦截干拿，当场被球证直接出示红牌驱逐出场，这亦是卡塔尔今场领到的第二面红牌。

干拿被踢中后痛苦倒地，随即由医疗人员用支架固定伤肢，并在温哥华主场球迷的起立鼓掌致敬下，由担架抬离现场，多名加拿大队友目睹其伤势时均显得忧心忡忡。转会专家罗曼诺（Fabrizio Romano）透露，干拿不幸遭遇了腓骨及胫骨骨折（即小腿折断），预计将要休战4至5个月。教练马殊赛后亦强忍悲痛证实：「所有人都在为他祈祷，每个人都为他感到震惊。干拿目前已被送往医院，正准备接受腿部手术。」

队友高举球衣致敬 痛斥对手「纯粹想伤人」

虽然犯规的艾森马迪保在赛后亲自前往加拿大的更衣室向干拿致歉，而马殊亦认为对方的拦截并非刻意伤害，但加拿大锋将庄拿芬大卫（Jonathan David）依然对这次粗野拦截感到愤怒：「如果那个球你根本不可能赢得，那就完全没有必要出脚，这纯粹是想伤人！」

中场拍档尤斯达基奥（Stephen Eustaquio）亦坦言，干拿的受伤对球队是沉重打击：「我们会非常想念他，他拥有我们球队非常需要的『X因素』。」

值得一提的是，后备入替干拿的小将尼敦戴伦沙利巴（Nathan Saliba）上阵后不久便顶入建功，协助加拿大将比数拉开至4:0。建功后，沙利巴高举干拿的天蓝色国家队战衣庆祝，将入球献给这位不幸重伤的队友。加拿大终以六球大胜写下历史，但痛失中场核心，无疑令他们的出线前景蒙上了一层阴影。

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