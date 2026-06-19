世界杯2026｜巴西明日斗海地 尼马专注养伤不随队出战

世界杯C组巴西第二轮将迎对上海地，外界一直关注阵中巨星尼马会否上阵时，巴西足总大泼冷水，宣布尼马将不会随队出战，将并进行最后的康复阶段。

尼马上亦有在后备席亮相观战。AFP

然而尼马在征召后亦一直未康复上阵，目前亦只做有限度的训练。AFP

尼马不会随队前往费城出战对海地一战。AFP

尼马留新泽西养伤 最快要到小组最后一场才复出

巴西足总周四发声明宣布，尼马不会随队前往费城出战对海地一战，并指为让尼马专注养伤，言大下之意尼马最快亮相要到小组赛最后一轮对苏格兰才有机会上阵，巴西首战1:1赛和摩洛哥若要保出线，「森巴军团今战亦不容有失。

34岁的尼马去年重返母会巴甲的山度士，在5月底时被诊断出右小腿受伤，虽然获征召入巴西世界杯大军，然而他在征召后亦一直未康复上阵，目前亦只做有限度的训练

