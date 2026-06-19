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世界杯2026｜墨西哥成今届首队晋级淘汰赛 南韩门将送大礼 墨西哥小胜1:0

足球世界
更新时间：11:07 2026-06-19 HKT
发布时间：11:07 2026-06-19 HKT

世界杯A组迎来关键战，由东道主之旅一的墨西哥对上南韩，赛前2队各取一胜因此今场胜负将直接影响出线形势，最终墨西哥的路尔斯洛慕把握南韩门将金承奎致命失误补射破网，最终以1:0击败韩国，成今届首支锁定晋级队伍。

上半场双方亦踢得较为谨慎，并未有太多埋门机会，墨西哥20分钟有比较大的机会，祖尼安基利斯接应佐治山齐士传中头槌，但被门将没收，南韩亦一直利用一些长传去创造攻势，但一直未能造成太大威胁，最终战成0:0返回更衣室。

易边后墨西哥踢得更为主动50分钟就有收获鲁尔占美利斯头槌攻门顶高，但南韩门将金承奎冲出接球时未有留意前方队友，相撞后皮球脱手而出落到路尔斯洛慕前补射中空门，为墨西哥打开记录，75分钟再有大机会，边路埋伏的占美利斯接应祖尼安基利斯长传，窄角度起脚但被金承奎扑出，87分钟南韩有大机会门前补射，但被鲁尔兰祖化解守住1:0胜局，随著同组南非逼和捷克，墨西哥亦成为首支锁定淘汰赛的球队。
 

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