世界杯2026｜大卫戴帽兼干尼重伤 加拿大悲喜交集6:0血洗九人卡塔尔 迎世杯首胜

世界杯B组第二轮分组赛，东道主加拿大主场出击面对卡塔尔，上演了一场悲喜交集的惨烈战役。加拿大在上半场展现出惊人战力，摧枯拉朽般连轰3球奠定胜局。然而，这场大胜却在下半场蒙上沉重阴影，中场伊斯马尔干尼（Ismael Kone）遭遇极度凶狠的犯规，小腿疑似严重变形被担架抬离场。而踢到心态失衡的卡塔尔，先后有两名球员领红牌被逐，只能以9人残阵应战。最终加拿大凭借约拿芬大卫（Jonathan David）完成「帽子戏法」，以6:0狂数卡塔尔，迎队史世界杯首胜。这场胜仗虽然极大振奋了东道主士气，但主力重伤的阴霾却令全队上下悲喜交加。

拿连门前补中 点燃主场气氛

赛事在温哥华的BC体育场举行，在全场一片红海的主场威势下，加拿大开赛仅16分钟便先拔头筹。前锋约拿芬大卫起脚劲射被卡塔尔门将奋力扑出，但施利拿连（Cyle Larin）反应神速，如鬼魅般现身门前补中入网。继首场对波斯尼亚攻入扳平球后，这位安大略省射手再次建功，并做出招牌的「双手掩耳」庆祝动作，引爆全场气氛。

大卫神级窝利破网 卡塔尔输波兼少打一人

战至29分钟，加拿大扩大领先优势，约拿芬大卫接应传送，视线一直紧盯皮球，随后以一记精彩绝伦的窝利狂抽破网，尽显顶级射手功架，助球队领先至2:0。

落后两球的卡塔尔阵脚大乱，球员心态明显出现变化。33分钟，贺曼艾密（Homam Ahmed）在禁区顶从后侵犯达庄保查兰（Tajon Buchanan）。球证原先直指十二码点，经VAR覆核后虽改判禁区外罚球，但由于贺曼艾密破坏了明显的入球机会，球证直接出示红牌将其驱逐离场。上半场补时阶段，加拿大得势不饶人，拿连接应传中高压头槌攻门被扑出，约拿芬大卫及时赶到近门补射入网，个人梅开二度，助加拿大半场遥遥领先3:0。

干尼断脚惨剧震惊全场 肇事者VAR覆核领红

换边后，落后三球兼少打一人的卡塔尔愈发急躁，场上随即发生了令人痛心的一幕。伊斯马尔干尼在一次拼抢中，遭到卡塔尔球员艾森马迪保（Assim Madibo）极度凶狠的拦截，干尼倒地后小腿出现严重变形。现场气氛顿时陷入死寂，医护人员随即冲入场内急救。转播镜头刻意拉远，但仍可见到加拿大球员神情哀伤，有人双手掩面甚至落泪；肇事的马迪保亦抱头深感懊悔。

经VAR覆核后，球证将马迪保的黄牌升级为直接红牌，令卡塔尔只能以9人应战。干尼随后被担架抬离场，坚强的他仍不忘向主场球迷挥手致意，全场观众无不为他祈祷，期盼这位中场大将能早日康复。

沙利巴罚球建功 举球衣致敬重伤队友

这次恐怖受伤令比赛气氛变得沉重，面对只剩9人的卡塔尔，加拿大完全掌控了比赛节奏，甚至将对手压制在禁区内围攻。64分钟，入替重伤干尼上阵的沙利巴（Nathan Saliba）主射罚球直飞网窝，将比数拉开至4:0。取得入球后，沙利巴没有疯狂庆祝，而是走到后备席高举干尼的球衣为队友祈福，场面令人动容。

乌龙送礼加大卫戴帽 加拿大六蛋完美埋斋

在余下的比赛时间内，多打两人的加拿大未有放软手脚，继续向卡塔尔防线施压。卡塔尔后卫穆罕默德马莱（Mohamed Manai）试图大脚解围时却不慎「挞Q」，皮球直飞入自家网窝，惨摆乌龙送礼。战至尾段，状态大勇的约拿芬大卫再次发难，成功把握机会将皮球送入网窝，个人今场连中三元完成「帽子戏法」完美埋斋。

最终，加拿大以6:0血洗九人应战的卡塔尔，获得队史世界杯首胜，全取三分后在出线争夺中占据极大优势。然而，这场狂派六蛋的疯狂大胜，注定因为干尼的重伤，成为加拿大球迷心中一场悲喜交集的惨烈回忆。