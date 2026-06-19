世界杯2026｜冰火两重天！上半场交白卷 最后20分钟合入5球 瑞士4:1大炒十人波斯尼亚

世界杯B组第二轮分组赛上演了一场极具戏剧性的「半场闷战、半场疯狂」对决！瑞士与波斯尼亚在首70多分钟几乎令人昏昏欲睡，但比赛尾段却突然化身疯狂的「入球骚」。双方在最后20分钟内合共炮制5个入球，最终瑞士凭借20岁超新星文森比（Johan Manzambi）梅开二度，加上鲁宾华加斯（Ruben Vargas）及格列沙加（Granit Xhaka）各建一功，以4:1大炒末段踢少一人的波斯尼亚，强势夺得出线主动权。

首轮齐和局 上半场闷战预期入球创新低

今届世杯B组形势扑朔迷离，首轮分组赛中，瑞士1:1赛和卡塔尔，波斯尼亚亦以同样比数与东道主加拿大言和。今仗双方均不容有失，但在出线压力下，上半场比赛节奏略显平闷。瑞士虽占据控球优势，但波斯尼亚半场尾段的反击亦具威胁。数据显示，上半场双方的预期入球（xG）仅得0.24，创下今届世杯上半场次低纪录，两军合共仅得7次射门，互交白卷回更衣室。

超新星挺身而出 文森比劲射破网掀高潮

换边后，战至下半场74分钟，沉闷的局面终于被今场的主角打破！瑞士策动左路攻势传中，波斯尼亚后防头槌解围失误，皮球刚好落在文森比脚下。这位年仅20岁的小将毫不犹豫，迎球起脚狂抽破网，为瑞士先开纪录！

事实上，文森比的爆发绝非偶然。他今季在德甲球会弗赖堡表现八面玲珑，更带领球队杀入欧霸杯决赛，并荣膺欧霸杯赛季最佳年轻球员。这脚打破僵局的入球，完美展现了这位欧洲球坛闪耀新星的价值。

波斯尼亚领红 尾段上演极致入球骚

落后的波斯尼亚随后兵败如山倒。80分钟，瑞士前锋比列安保路（Breel Embolo）接应长传获得单刀机会，波斯尼亚后卫梅哈利莫域（Tarik Muharemovic）情急下于禁区顶从后将其踢跌，球证直接出示红牌将其驱逐离场。仅仅4分钟后，瑞士把握打多一个人的优势，由后备入替的鲁宾华加斯在禁区内无人看管下轻松推射破网，将比数拉开至2:0。

战至90分钟，全场表现活跃的文森比再度发难，把握机会攻入个人今场第二个入球，成功「起孖」将优势扩大至3:0。

补时阶段高潮迭起 查卡十二码完美埋斋

当球迷以为比赛大局已定时，洛杉矶体育场却在补时阶段迎来最后高潮，上演入球停不了的戏码！波斯尼亚先凭借艾敏马历（Ermin Mahmic）一记精彩绝伦的窝利抽射破网，成功为球队「破蛋」追近至1:3。

不过，瑞士很快便作出回应。在比赛最后一击，瑞士博得一记「十二码」，由中场大将格列沙加操刀，他冷静地将皮球射入网窝死角，毫无悬念地为这场疯狂的尾段大战画上最圆满的句号。最终，瑞士在尾段短短十多分钟内连轰四球，以4:1血洗十人应战的波斯尼亚，全取三分后在B组出线形势中占据绝对主动权。