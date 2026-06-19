世界杯2026｜南非取得今届首个入球 1:1逼和捷克抢回1分

美加墨世界杯展开分组次轮赛事，A组两支首轮输波的球队捷克对南非，捷克由沙迪历6分钟闪电开纪录，但未能守到完场，被南非于81分钟凭一记12码扳平1:1，两队握手言和各得1分。

捷克半场领先1:0

捷克和南非于A组首轮同样输波，南非净吞东道主墨西哥两蛋，捷克则以1:2不敌南韩，故两队今仗都不容有失。而捷克甫开赛6分钟，即由中场沙迪历接应队友阿历山大苏查卡的妙传施射破网，闪电打开纪录。

南非之后虽然控制比赛，上半场占得63%控球，但攻门威胁性不大，加上捷克门将马迪积高华表现稳健，为捷克半场守住1:0的领先优势。

南非12码扳平

换边后，仍以捷克的攻势较具威胁，历卡斯施夫禁区顶截到皮球施展远射，皮球被南非门将托出底线。之后捷克的右路角球攻势，卡积治门前接应顶高。南非大难不死，于81分钟藉马锡高于右边禁区顶起脚，省中捷克的柏华苏历手部获12码。迪保荷莫高拿为南非操刀12码射龙门左下角入网，扳平1:1。之后双方未能再攻破对手大门，以1:1握手言和各得1分。