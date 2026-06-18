英超│热刺、曼联争签二号门将 一齐睇中列斯联老将达路

曼联重组中场的同时，亦忙于寻找后备门将，准备奥拿拿(Andre Onana)和比恩迪(Altay Bayindir)出走后，成为拿文斯的副手。据报红魔相中了列斯联的35岁老将卡尔达路(Karl Darlow)，认为他经验丰富又有一定实力，出任二号门将最合适，但他们需要面对热刺的竞争，后者同样想签入他成为副手。

曼联相中了列斯联的35岁老将卡尔达路。法新社

曼联正寻找二号门将

新球季曼联将重返欧联，球会希望引入一位有经验和战斗力的二号门将，辅助正选的拿文斯之余，并在合适的比赛中上阵。刚季被红魔借往土耳其特拉布宗的奥拿拿，虽预计会在7月初回归球队参加季前训练，但球队并不希望留用他，当有其他聘约会将他再次放走，有机会再以借用形式或买断的方法重投土耳其球坛。而本身的副选门将比恩迪，据报将会重返祖国土耳其效力，仅拿文斯肯定留队。

比恩迪从曼联出走后，曼联也因此忙于寻找后备门将。路透社

卡尔达路去季尾成列斯正选

曼联相中了列斯联的卡尔达路，35岁的后者职业生涯出场近300场，包括74场英超比赛，他在今年一月抢到列斯联的正选门将席位，有一定的战斗力，加上他本身曾代表威尔斯出场15次，以及将与列斯满约无需转会费，球会认定他是理想的二号门将，并已开始与其经理人洽谈。

奥拿拿从曼联出走后，曼联也因此忙于寻找后备门将。路透社

热刺同样要揾副选门将

然而热刺同样对他有兴趣，皆因原本的主力古里莫维卡里奥料将重返意大利，刚季尾回复信心的年轻门将坚斯基将提升上正选，需要寻找一位替补人选，管理层的眼光与曼联一样。