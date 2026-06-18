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世界杯2026｜竞争进入白热化小组赛次轮开波 韩国斗东道主墨西哥 孙兴民力争今届开斋

足球世界
更新时间：17:44 2026-06-18 HKT
发布时间：17:44 2026-06-18 HKT

世界杯小组赛首轮已全部完结，亦意味各队竞争进入白热化，周四深夜次轮正式开踢，今轮胜负亦将直接影响到线形势，而今轮亦会有A组第二南韩对上第一的墨西哥，2队誓争首名出线，阵中射手孙兴民亦力拼首「士哥」。

捷克今场对南非亦成抢分机会。新华社
捷克今场对南非亦成抢分机会。新华社
南非在揭幕战中2将领红大伤元气。美联社
南非在揭幕战中2将领红大伤元气。美联社

捷克vs南非（Now616/618 深夜12:00）

捷克上场对南韩一度抢得一球先机，然而「太极虎」下半段发威，连追2球下反胜捷克，痛失宝贵3分，而今场对南非亦成抢分机会，事关南非在揭幕战中2将领红大伤元气外，人脚上亦大受打击，因此今仗将是捷克力拼出线的重大机会。

波斯尼亚今晚深夜3:00将对战瑞士。美联社
波斯尼亚今晚深夜3:00将对战瑞士。美联社
瑞士今晚深夜3:00将对战波斯尼亚。美联社
瑞士今晚深夜3:00将对战波斯尼亚。美联社

 

瑞士vs波斯尼亚（Now616/618 深夜3:00）

瑞士上场对卡塔尔猛攻不果26次埋门中仅凭12码开记录，但到尾段失守被卡塔尔逼和失分，所幸是阵中锋将安保路状态依旧勇猛，面对实力较为弱的波斯尼亚，虽然对手防守能力不俗，但上战在下半场体能会明显下降，因此今战瑞士亦有望全取3分减少出线压力。

加拿大和卡塔尔上两场都凭尾段入球逼和对手。美联社
加拿大和卡塔尔上两场都凭尾段入球逼和对手。美联社
加拿大和卡塔尔上两场都凭尾段入球逼和对手。美联社
加拿大和卡塔尔上两场都凭尾段入球逼和对手。美联社

加拿大vs卡塔尔（Now616/618 早上6:00）

加拿大和卡塔尔上2场都凭尾段入球逼和对手，但从表现上加拿大人脚上更胜于卡塔尔，在对上波斯尼亚一战中亦较为占优，除了首席射手约拿芬大卫外，上场后备上阵的施利拿连已展现出后备杀手属性，今场斗卡塔尔相信亦可取胜增加出线的机会。

墨西哥今轮对南韩这场胜负将直接影响到A组的首次名出线形势。路透社
墨西哥今轮对南韩这场胜负将直接影响到A组的首次名出线形势。路透社
墨西哥今轮对南韩这场胜负将直接影响到A组的首次名出线形势。路透社
墨西哥今轮对南韩这场胜负将直接影响到A组的首次名出线形势。路透社

墨西哥vs南韩（ViuTV99台，Now616/618 早上9:00）

墨西哥今轮对南韩犹为重要，在2队都先取得一胜下，这场的胜负将直接影响到A组的首次名出线形势，「太极虎」在上场反胜捷克后相信士气亦会大增，上战中场大脑黄仁范亦表现亮眼，在攻防两端上对球队亦贡献良多，除了攻入一球外更交出一助攻状态大勇，而反观墨西哥上场虽全取3分，但队长施萨蒙迪斯领红对球队而言打击重大，相信表现亦会大打折扣，南韩射手孙兴民上仗可能尚未入局表现未如理想，但今场相信亦有望「开斋」。


 

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世界杯分组赛开波时间

世界杯淘汰赛阶段开波时间

今届世界杯的参赛队伍增至48支球队，共分12组（A组至L组），每组由4支球队争夺出线席位。每个小组成绩最好的头两支球队，可直接晋身32强；而综合计算成绩最好的小组第3名球队（共8支），亦可获得出线资格。来到32强，开波时间继续「无定向」，基本上由凌晨12时至上午11时都有比赛展开。

 

 

 

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