爱知·名古屋亚运会｜港足U23大军初选出炉 上届4强9名功臣亦在大名单
更新时间：15:58 2026-06-18 HKT
发布时间：15:58 2026-06-18 HKT
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中国香港足球总会周四公布港队征战爱知名古屋亚运的U23代表队50人初选大名单，其中9人如安永佳、潘沛轩等亦是上届港队历史性4强的功臣，另外亦有李小恒、颜卓彬等大港脚主力在列，但因同一时间将有东盟杯，所以预计并不会入选决选大名单。
港足早前公布29人集训大名单，周四公布的50人名单中增添了刘智乐，颜桌彬、劳烈斯、吴宇曦等众将，40岁的艾里奥亦在大名单中，另外阵中亦有10人有亚运经验，其中9人如安永佳、余在言等亦是上届历史性闯4强的功臣。
今届亚运足球项目将于9月14日-10月3日，7月23日进行抽签，但今届亚运赛期与东盟杯的赛期有重叠，早前港队新任主帅卢比度已提到会在2个赛事中的人脚选择上会作平衡，然而因名单中亦有不少大港脚，因此相信不少超龄不港脚亦不会入选决选名单。另外女子代表队初选名单亦已出炉。
男子代表队：
守门员:韦俊轩、陈冠燊、张桂华、颜翱天、伍玮谦*、潘尚希
后卫:李泳豪、亚历斯祖*、艾里奥*、钟乐安*、李毅凯*、黄浩然*、周缘德*、林澔希、慈 英、林千裕、龙梓轩、严启倬、余炜廉*、 宏恺志、郭缙诺、宋纮毅、杨学敏、劳烈斯*、曾乐图、曾以行
中场:杨卓钧、余在言*、秦宇灏、戴子轩、栢尔马高、何泷浩、 赵聡悟、容 昊、胡晋铭*、颜卓彬*、罗振庭*、李乐谦
前锋:刘智乐*、吴宇曦、何东霖、马 斐、李俊霆、陈傲轩、潘沛轩*、 李小恒*、马希伟、安永佳*、杜俊晖、米 高
女子代表队:
守门员:梁蔚雅 、黄晓悠、李懿茵、吴卓蔚、李思莹
后卫:钟贝琪、朱素君、苏铠霖、朱倩君、梁卿文、陈芷珊、马泽纯、司徒苑莹、曾丽薇、胡彩瑶、冼仲意、刘雅澄、魏 岚、邱梓晴
中场:高栢龄、黄嘉诗、李淳慧、傅昭文、冯定研、陆恺晴、曾柏同、陈颖霖、陈绮馨、冯雪雯、王晓婷、陈颖晴、庄静琳、巫欣希、 房乐晴
前锋:陈颂文、张炜琪、朱宝恩、韦婉婷、梁匡荞、关咏瑜、李巧怡、黄芷翘
*为超龄球员
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