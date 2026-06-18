世界杯2026│分组首轮完成欧洲队表现最好 大洋洲、非洲队并列最差

美加墨世界杯分组首轮24场比赛已经全部完成，48支参赛球队亦悉数登场。6大洲份的球队中，以欧洲队表现最好，16队取得7胜6和3负，平均得1.69分；其次是取得1.33分的南美洲球队。而表现最差是大洋洲及非洲球队，各自场均得1分。

欧洲队首轮场均得1.69分

最后4场首轮分组赛于周三上演，欧洲代表葡萄牙1:1赛和刚果民主共和国；另一场欧洲内战英格兰4:2赢克罗地亚。欧洲队进帐4分，16队合共取得27分，成绩为7胜6和3负，场均为1.69分，是6大洲份中表现最好。其次是南美洲，其代表哥伦比亚3:1击败来自亚洲的乌兹别克后，6队共有2胜2和2负共得8分，平均得1.33分。第3位是中北美洲及加勒比海区，在3支东道主美国、墨西哥和加拿大共取得2胜1和下，巴拿马就算于周三以0:1不敌加纳也好，7队合共2胜1和3负，场均1.17分。

大洋洲、非洲队平均仅得1分

乌兹别克不敌哥伦比亚，是伊拉克和约旦后第3支输波的亚洲队，9队共收录2胜4和3负累积10分，场均1.11分，排第4位。最后2位是大洋洲和非洲，隶属后者的刚果民主共和国及加纳合共取得4分，10支非洲队共有2胜4和4负得10分，场均1分；大洋洲仅得新西兰参赛，他们在分组首轮2:2和伊朗，同样是1分。