世界杯2026｜美斯连中三元洒男儿泪 外媒爆父亲病情恶化致情绪激动

在今届世界杯分组赛中，阿根廷以3:0轻取阿尔及利亚，38岁的球王美斯（Lionel Messi）大发神威上演「帽子戏法」。然而，美斯在攻入首球后激动落泪的一幕，成为全球球迷的焦点。据阿根廷及德国传媒跟进报道，这位一代球王洒下男儿泪，原来与其父亲佐治（Jorge Messi）的健康状况急剧恶化有关。

赛后吐真言：落泪与足球无关

美斯在入球后眼泛泪光，场面令人动容。赛后接受访问时美斯：「我为何落泪？这与足球完全无关。我最近经历了一些艰难的日子，非常感谢整个团队和队友们，他们一直陪伴著我，给予我极大的力量。」这番感言随即引起外界对其家庭状况的关注。

德媒爆料：父亲佐治世杯前病情恶化

据德国媒体《图片报》向阿根廷方面了解后披露，美斯的情绪失控很大机会与父亲佐治的身体状况有关。报道指出，现年68岁的佐治自今年1月起便饱受重病困扰，期间曾多次远赴欧洲及美国接受治疗。不幸的是，在今届世界杯开锣前夕，其病情据报出现了恶化迹象，令身处国家队备战的美斯承受著巨大的心理压力。

父子情深 曾伴赴巴塞求医成就不凡

众所周知，美斯与父亲佐治的关系向来极为亲密，父亲更是他足球生涯中最重要的引路人。当年年仅11岁的美斯被诊断患上生长激素缺乏症，正是佐治四出奔走为爱儿寻找治疗方案，并努力寻求愿意承担高昂医疗费用的球会。两年后，美斯成功获巴塞隆拿相中加入拉马西亚（La Masia）青训营，佐治亦毅然陪伴爱儿举家移居西班牙，最终成就了今天的球王传奇。

截至目前，《图片报》并未透露佐治所患的具体疾病，而美斯及其家人亦尚未对相关报道作出任何公开回应。球迷们纷纷在社交媒体上送上祝福，希望这位球王父亲能早日康复。