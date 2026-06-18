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世界杯2026│葡萄牙入波后唔够进取变和波 C朗唔怪队友：「足球就系有赢有输」

足球世界
更新时间：12:22 2026-06-18 HKT
发布时间：12:22 2026-06-18 HKT

周四(18日)美加墨世界杯K组首轮，葡萄牙仅1:1赛和刚果民主共和国，未能全取3分。今场葡军于开赛5分钟火速开纪录后，缺乏侵略性只顾控球而被逼和，队长C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译C罗)赛后没有因此而大发雷霆，反指足球就是有赢有输，下轮继续努力。而该队入球功臣祖奥尼维斯(Joao Neves)赛后不理外界对C朗的批评声音，大赞他踢得好。

葡军75%控球率仅得7次射门

葡萄牙今场开赛5分钟就凭籍中场祖奥尼维斯的头槌火速开纪录，领先后只顾控球而踢来缺乏侵略性，全场纵有75%控球率也好，只得7次射门，1次命中目标，对手刚果民主共和国反而8射2中，更在完场前追和1:1，并维持比数到完场。对于球队错失领先优势，C朗赛后展现队长风范，直言比赛就系有输赢：「我们没欠缺甚么，甚么都不缺。足球就是这样，葡萄牙本来可以赢，亦可以输。双方都有机会。」他之后在社交媒体发文鼓励队友：「这不是我们想要的开局，但一切还未结束。昂起头来，专注下一场比赛。」

C朗无怪队友守唔住胜局

而外界认为葡军失分的其中一个原因，是C朗表现差劲连累球队，但入球功臣祖奥尼维斯就力撑他：「我们知道C朗为我们国家队、为足球做出过怎样的贡献。他踢得非常出色，整支球队亦很厉害。」

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