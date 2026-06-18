世界杯2026｜哈利卡尼首战即梅开二度 指美斯、夏兰特同麦巴比状态火热激起竞争欲

世界杯L组英格兰硬撼另一欧洲劲旅克罗地亚，最终以4:2击败「格仔军团」为今届世界杯开个好头，而今场上半场攻入2球的哈利卡尼表现亮眼，赛后受访时指杜曹中场点醒球队，并指眼见美斯、夏兰特和麦巴比状态火热，激发起竞争欲提升自己状态。

卡尼提到在拜仁的战术定位改变，令他可以更好地适应杜曹的战术。AFP

卡尼指杜曹半场点醒球队放开来踢。AFP

卡尼指杜曹半场点醒球队放开踢

英格兰今战上半场2度被追平，但下半场英格兰攻势明显增加，13次起脚9次中龙下亦接连攻入2球，最终以4:2取得开门红，被问到主帅杜曹在半场和球队说过什么时，卡尼表示杜曹要求球队放开来踢：「他和我们说要放开手脚踢，被动防守最终都会失球，而在下半场我们完全放开手脚，最终赢得一场大胜。」他亦提到在拜仁的战术定位改变，更多地冲击禁区，亦会回撤中场协助逼抢，令他可以更好地适应杜曹的战术，亦可以创造更多入球机会。

卡尼今场亦「唔输蚀」梅开二度。AFP

世界杯L组英格兰硬撼另一欧洲劲旅克罗地亚，最终以4:2击败「格仔军团」为今届世界杯开个好头。AFP

卡尼坦言与其他射手竞争激发竞争欲助进步。AFP

与其他射手竞争激发竞争欲助进步

在卡尼上场前一日法国、挪威和阿根廷亦已完成首秀，麦巴比和夏兰特分别攻入2球，美斯更完成帽子戏法，卡尼今次亦「唔输蚀」梅开二度，被问及会否关注其他射手时，卡尼坦言不会过度关注其他射手，但作为运动员追求最高的竞技水平：「这批球星的开局状态十分火热，和其他射手的良性竞争也会逼使我提高状态，对于可以入到2球十分满意。」

