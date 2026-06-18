世界杯2026｜迪亚斯一传一射显功架 哥伦比亚3:1挫新军 乌兹别克破蛋创历史

世界杯最后一支亮相的新军「白狼」乌兹别克，今仗迎来队史世杯首战，面对南美劲旅哥伦比亚。哥伦比亚凭借星级翼锋路易斯迪亚斯（Luis Diaz）交出「一传一射」的统治级表现，最终以3:1击败对手全取三分。乌兹别克虽然落败，但成功攻入队史首个世界杯入球，缔造了国家足球历史的新里程碑。

哥伦比亚反客为主 乌兹别克主守伺机反击

今场赛事于墨西哥城体育场（Mexico City Stadium）上演，现场看台几乎被哥伦比亚球迷的黄色球衣完全淹没，令这支南美劲旅犹如享有半个主场之利。开赛初段双方踢得颇为火爆，首5分钟内已出现3次犯规，两军均未能迅速入局，场面一度胶著。战术布署上，哥伦比亚一如预期地主导了场上的控球权；而首度征战世杯的乌兹别克则踢得较为保守，主要缩后防线，试图利用反击寻找突破口。

迪亚斯中柱掀高潮 蒙路斯后上破僵局

战至31分钟，哥伦比亚终于创造出黄金机会。路易斯迪亚斯成功突破乌兹别克防线入楔，眼看即将为球队先开纪录之际，其射门却不幸中柱弹出。这惊险一幕虽然未能转化为入球，但已瞬间点燃了场边哥伦比亚球迷的狂热气氛。

哥伦比亚的猛攻在40分钟终于收到回报。右闸丹尼尔蒙路斯（Daniel Munoz）展现出鬼魅般的走位，突然从后场插上杀入禁区，完全出乎乌兹别克防线的意料。他接应路易斯迪亚斯一记精彩绝伦的传送后顺利破网，协助哥伦比亚打破僵局领先1:0。值得一提的是，这个入球亦令哥伦比亚延续了一项特别的纪录——在他们参与过的历届世界杯赛事中，从未出现过0:0闷和的赛果。

乌兹别克破蛋创历史 迪亚斯火速回应奠定胜局

换边后风云再起，落后的乌兹别克逐渐站稳阵脚并加强攻势。战至60分钟，这支世杯新军终于迎来历史性时刻！前锋苏梅洛度夫（Eldor Shomurodov）一记强而有力的窝利抽射虽然被门将挡出，但法素拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）及时赶到门前头槌补射破网，为乌兹别克攻入队史首个世界杯入球，成功将比数扳平1:1。

然而，乌兹别克的喜悦仅维持了短短5分钟。65分钟，乌兹别克在半场处理界外球时出现致命失误，哥伦比亚成功抢断后随即策动反击。面对乌兹别克空虚的后防，上半场已交出一次助攻的路易斯迪亚斯一马当先杀入禁区，以一记招牌式的右脚烫射远柱，皮球虽然被乌兹别克门将触碰到，但依然顺势溜入网窝。这位曾效力利物浦及拜仁慕尼黑的星级翼锋，凭借个人能力协助哥伦比亚火速以2:1再度超前。

补时掀高潮 甘柏斯头槌锁定3:1胜局

比赛尾段依然高潮迭起。战至补时99分钟，绰号「三色军团」的哥伦比亚把握最后机会再下一城，查明顿甘柏斯（Jaminton Campaz）在禁区内接应，以一记强而有力的头槌破网，将比数拉开至3:1。乌兹别克在失球后并未放弃，卡利莫夫（Bekhruz Karimov）随后一记劲射狂抽中楣弹出，险些再次改写比数，为这场精彩的赛事画上刺激的句号。

最终，哥伦比亚凭借路易斯迪亚斯主宰比赛的发挥以及甘柏斯的压哨入球，以3:1击败乌兹别克。这场胜仗不仅让哥伦比亚顺利打响头炮，更凭借两球的得失球差优势，强势登顶小组榜首。而乌兹别克虽然未能爆冷抢分，但这支中亚新军在世杯舞台上展现出的韧性与历史性的首个入球，已足以让他们昂首离开球场。