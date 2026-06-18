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世界杯2026｜C朗全场25次触球创新低 近10场国际大赛0入球

足球世界
更新时间：09:41 2026-06-18 HKT
发布时间：09:41 2026-06-18 HKT

世界杯K组葡萄牙首场斗刚果民主共和国，最终爆冷被刚果以1:1逼和，阵中巨星基斯坦奴朗拿度表现备受讨论，全场仅25次触球创自己在国家队的新低，翻查资料C朗实际上10场国际杯赛都未有入球，深陷大赛入球荒。

C朗国内大赛表现底迷陷入球荒

葡萄牙首秀7分钟就由祖奥尼维斯头槌抢先机，但刚果在上半场补时阶段由韦沙扳平1:1，最终亦保持比数握手言和，但今场葡萄牙41岁前锋C朗表现却备受关注，除了过程中2次错失重大机会外，全场数据亦创尴尬记录，C朗今场踢足90分钟，但触球次数仅25次创下自己在国家队的新低，全场亦只有3次埋门0中目标，预计入球数（xG）仅有0.46，表现实属强差人意。

而近年C朗在国际大赛（世界杯和欧国杯）的表现亦并不理想，近10场的国际大赛亦未有入球，根据数据分析机构Opta统计，在该10场比赛中C朗合计33次射门11次射中目标，但都无功而还深陷大赛入球荒。
 

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