世界杯2026｜全场闷战尾段掀高潮 95分钟绝杀一箭定江山！加纳1:0气走巴拿马

世界杯第7个比赛日继续上演，L组的加纳与巴拿马迎来关键的抢分大战。这场全场大部分时间陷入胶著的赛事，在最后关头上演戏剧性高潮！加纳凭借耶兰耶在补时95分钟门前「一箭定江山」，以1:0绝杀巴拿马，在这场关乎出线形式的抢分大战中，惊险战胜对手全取三分。

由于L组有英格兰与克罗地亚两大欧洲强敌同处一组，实力相若的加纳与巴拿马均视今仗为争取晋级的「生死战」，双方都极度渴望在对手身上抢分。开赛初段，两军随即在中场展开激烈拉锯，但始终未能转化为入球，半场互交白卷。综观上半场战况，巴拿马在场面上稍占上风，踢法较为进取，并成功创造出数次不俗的攻门机会。反观加纳则显得老鼠拉龟，球队迟迟未能将皮球送到危险人物安东尼施美安（Antoine Semenyo）脚下，这位进攻核心在前场孤立无援，面对巴拿马硬朗严密的防线显得一筹莫展。

换边后，双方依然踢得步步为营，战局一度陷入闷战。直至比赛踏入70分钟左右，场上局势才突然掀起波澜。加纳的阿迪积泰（Jonas Adjetey）突然发难，先是一次起脚攻门为巴拿马防线制造险象；未几，他再接应传送获得一次绝佳的头槌攻门机会，可惜皮球仅仅擦柱而过！这无疑是「黑星」加纳今仗开赛以来最接近入球的黄金机会，令巴拿马门前一度风声鹤唳，也让比赛尾段的悬念推向高潮。

正当全场球迷以为这场赛事注定以0:0和局收场之际，比赛在补时阶段迎来戏剧性高潮。战至第95分钟，加纳策动一次闪电反击，汤马斯艾辛迪（Thomas-Asante）高速引球推进，杀入危险地带后向禁区送出一记精准的致命传送。无人看管的耶兰耶（Caleb Yirenkyi）接应后只需轻松撞射破网，一箭定江山！这记绝杀入球瞬间令全场加纳球迷陷入疯狂，同时亦将巴拿马球迷推入绝望的深渊。

这个绝杀赛果对巴拿马而言无疑极度残酷。纵观全场，巴拿马的整体发挥其实稍占上风，本应值得力保不失，甚至拿下队史首个世界杯积分，可惜最终功亏一篑，只能抱憾离场。反观加纳虽然初段慢热，但随著比赛深入表现渐入佳境，最终凭借不放弃的精神换来了这个充满戏剧性的胜果。凭借这个价值连城的绝杀入球，加纳以1:0惊险击退巴拿马，全取L组宝贵三分。今届世界杯屡屡上演扣人心弦的绝杀好戏，确实让一众球迷大呼过瘾！