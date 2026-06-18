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世界杯2026｜C朗触球最少、两度失机 马天尼斯：要求换走C朗毫无道理

足球世界
更新时间：06:18 2026-06-18 HKT
发布时间：06:18 2026-06-18 HKT

41岁的基斯坦奴朗拿度第6次出战世界杯的首场比赛，面对刚果民主共和国于下半场两度错失良机，最终两军各一言和。有质疑指C朗已过巅峰，而主帅马天尼斯赛后拒绝评论爱将的表现，并强调「换走C朗毫无道理」。

C朗六战世界杯，首场分组赛未能领军取胜。路透社
C朗六战世界杯，首场分组赛未能领军取胜。路透社
C朗下半场两度失机。路透社
C朗下半场两度失机。路透社
C朗今场没有士哥。路透社
C朗今场没有士哥。路透社
C朗全场触球25次。美联社
C朗全场触球25次。美联社

全场触球25次 马帅暗示支援不足

球王对决，相比早一日连中三元的美斯，C朗今晨的表现失色得多。下半场他有两次良机，但近门受压下起脚均未中目标。C朗是今场葡萄牙上阵超过45分钟的球员中，触球次数最少的，全场仅触球25次。马天尼斯赛后拒绝具体评论C朗今场的表现，并暗示这名当家前锋未获得所需的支援：「我们必须充分运用场上所有球员。主攻手（C朗）需要靠近小禁区，而我们需要把皮球送到他脚下。」

「C朗经验至关重要」

被问及是否考虑过撤换C朗，马天尼斯表示对方的经验至关重要：「在一场需要入球的比赛中，把世界足坛最出色的射手换走毫无道理。对我们而言，在这样的时刻，C朗在禁区内的经验非常重要。他吸引防守球员的方式很重要，我们利用这些空间同样重要。当需要入球的时候，显然需要有C朗在场。」葡萄牙下一场将斗乌兹别克，而最后一场的对手是哥伦比亚。

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