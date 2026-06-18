世界杯2026｜英格兰两度领先被追平 4：2有惊无险挫克罗地亚

英格兰出战世界杯首场分组赛，于L组斗同组最强的克罗地亚。英格兰上半场两度领先被两度追平，但下半场连入两球，最终以4：2击败克罗地亚，旗开得胜。

门将过早离开门线 卡尼重射12码中鹄

克罗地亚9分钟便输12码，莫迪历不知道背后的马度基冲前抢球，一脚踢中对方。英格兰由哈利卡尼操刀，被克罗地亚门将捉到路扑出。但克罗地亚门将利华高域的脚过早离开门线，经VAR翻看后判重射。卡尼再次主射，再次射向门将的左手边，今次成功破网助英格兰领先1：0。

落后的克罗地亚于36分钟扳平，彼达苏锡回传为巴杜连拿校好炮台，后者第一时间抽射上角，比克福特飞尽仍未能阻止皮球破网。英格兰于42分钟再度领先，迪格兰赖斯开出角球，卡尼走位后无人看管下头槌破网。但克罗地亚于上半场补时5分钟第二度扳平，佩列锡接应传送头槌二传，后上的穆沙赶到为「格仔军团」扳平2：2完半场。

比宁咸个人表演

英格兰下半场甫开赛两分钟便再入球，比宁咸于右路压入禁区射远柱，擦内柱入网以3：2再次领先。英格兰的角球极具威胁，49分钟的左路角球，克罗地亚门将利华高域出迎摸不到皮球，但尼高奥莱利无人看管下头槌顶中网侧；55分钟到右路角球，但奥莱利和安东尼哥顿先后近门头槌，均被利华高域化解。

拉舒福特助英格兰奠胜

克罗地亚于中段后抢回不少攻势，其中马高柏沙历于右路盘球切入中路起左脚，但过不了比克福特。英格兰之后凭后备入替的拉舒福特于85分钟左脚一扣，右脚烫网仔入，奠定4：2的胜局。