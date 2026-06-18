世界杯2026｜C朗领葡萄牙首战失分 刚果民主共和国取队史第一分

六战世界杯的基斯坦奴朗拿度领军的葡萄牙，出战今届首场分组赛于K组面对刚果民主共和国。葡萄牙最终仅以1：1赛和刚果，后者取得世界杯队史第一分。

葡萄牙上半场6分钟便打开纪录，祖奥尼维斯接应柏度尼图的左路传中，头槌顶破刚果大门，领先1：0。葡军上半场控球率接近八成，传球489次、是刚果的4倍，但事实上预期入球值比刚果还低。刚果上半场的射门比葡萄牙多4次，最终于上半场最后一击有收获，凭尤尼韦沙的头槌扳平1：1。

C朗两次射门无功而还

下半场葡萄牙的攻势稍有起色，但于55分钟「食诈糊」；简些路接应祖奥尼维斯心口二传，将皮球送入网窝；但简些路越位在先，入球无效。葡萄牙之后在右路的配合多次找到突破，包括68分钟的右路横传予C朗，后者今场首次攻门但他人前波后，起脚斜出；74分钟C朗再接应右路的横传，在差不多的位置起脚，但同样无功而还。

葡萄牙1：1刚果

刚果则以反击制造威胁，但最后一脚传送质素有限，未能真正威胁葡萄牙大门，但这亦足以让他们创造历史。刚果最终以1：1赛和葡萄牙，取得队史在世界杯的第一分。