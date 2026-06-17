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世界杯2026｜「台上最美的风景」 曼联乌拉圭中场乌加迪获网红女友撑场

足球世界
更新时间：19:22 2026-06-17 HKT
发布时间：19:22 2026-06-17 HKT

世界杯决赛周热潮席卷北美，看台上的「大嫂团（WAGs）」同样是闪光灯的焦点！曼联乌拉圭中场路易斯乌加迪（Manuel Ugarte）的29岁网红女友 Georgia May Heath，日前特意飞往美国迈阿密，身穿性感小球衣在看台上为爱郎打气。这位曾与法国巨星麦巴比（Kylian Mbappe）传出绯闻的社交媒体宠儿，瞬间惊艳全场，令一众球迷大赞她是看台上的「最美风景」。

身穿细码战衣 迈阿密看台大秀身材

现年25岁的曼联中场乌加迪，在上周一代表乌拉圭出战世界杯首战，于迈阿密硬撼沙特阿拉伯。虽然乌拉圭最终爆冷以1:1被沙特逼和，但看台上的支持力量却毫不逊色。与乌加迪交往近一年的 Georgia May Heath，特意在 Instagram 上分享了自己在迈阿密球场看台上的打气靓相。相中的她身穿一件剪裁精致的乌拉圭天蓝色细码战衣，完美展现其迷人身段。这系列照片随即吸引了她超过23万名追随者的疯狂留言，不少乌拉圭球迷纷纷大赞：「妳穿上我们的球衣简直美极了！」、「不折不扣的女王！」

曾与当家球星麦巴比传绯闻 关系耐人寻味

现年29岁、在英国与澳洲两地发展的 Georgia 身份大有来头。身为抖音（TikTok）知名创作者及模特儿的她，过去曾被传与现役皇家马德里巨星麦巴比有过一段情。
耐人寻味的是，麦巴比与 Georgia 的现任男友乌加迪，曾于2023-24球季在巴黎圣日耳门（PSG）当过一年的队友，随后两人在2024年夏天各自离队（麦巴比加盟皇马，乌加迪转投曼联）。

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