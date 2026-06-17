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世界杯2026｜奥云献计英格兰打车轮战 倡半场即换走比宁咸、沙卡、拉舒福特

足球世界
更新时间：19:30 2026-06-17 HKT
发布时间：19:30 2026-06-17 HKT

「三狮军团」英格兰即将在世界杯展开争冠之旅，面对美加墨三国极端炎热的天气，前英军名宿神锋奥云（Michael Owen）大胆向主帅杜曹（Thomas Tuchel）献上一条「激进奇招」，利用强大的板凳深度，在半场休息时一举换走哈利卡尼身后的三名攻击中场如祖迪比宁咸（Jude Bellingham）、布卡约沙卡（Bukayo Saka）及拉舒福特(Marcus Rashford )，以「车轮战」的体力优势摧毁对手防线！

后备人材鼎盛 倡45分钟「清空油缸」踢法

今届北美世界杯的炎热气候势必令比赛节奏变慢，杜曹早前亦明言，赛事往往要在末段靠后备席的「特种部队」来分胜负。奥云非常认同这点，但他提出了更极端的方案：「既然我们的优势在于攻击线人脚过剩，何不将两名球员当作一名球员来用？不管是安东尼哥顿(Anthony Gordon )还是拉舒福特正选，告诉他们：『忘记保留体力，你只有45分钟，将油缸彻底清空！』半场一到，马上大轮换。」

奥云认为，若球员知道自己只有半场的表演时间，必定会毫无保留地释放所有能量，从一开赛就以高强度的压逼让打算「慢热」入局的对手措手不及。

打破正选迷思 比宁咸可当「下半场杀手」

奥云进一步指出，现代足球有5个换人名额，英格兰绝对有本钱在分组赛执行这种战术。他甚至大胆建议，打破过往对「绝对正选」的迷思，将像比宁咸这样的超级巨星，或者状态只有8、9成的沙卡留到下半场才使用。奥云解释：「试想像一下，当对手在炎热天气下筋疲力尽时，下半场突然换上比宁咸、哥顿和沙卡这种世界级的新鲜血液，这会造成多大破坏？」
 

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