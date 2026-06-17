西甲│传拿达路马天尼斯即将加盟皇马 转会费1亿欧罗料成摩连奴第5签

德国《图片报》周二(16日)报导，正随阿根廷出战美加墨世界杯的国际米兰射手拿达路马天尼斯，快将加盟西甲豪门皇家马德里，转会费总数预计超过1亿欧罗。若然成事，这名国米队长大有机会成为摩连奴重投银河舰队后第5宗收购，亦是球队今夏最昂贵收购。

皇马仍未签入高价巨星

皇家马德里主席佩雷斯早前成功连任后，曾表示会签下一位身价高达1亿5000万欧罗的球员，外界认为他提及的球员就是拜仁慕尼黑锋将米高奥利斯，可是该德甲班霸随即指此子是非卖品。而银色舰队之后以此价格向马德里体育会求购祖利安艾华利斯，同样被这支同市宿敌拒绝，至今仍未签下一位明星级球员。

传拿达路马天尼斯即将加盟皇马，转会费1亿欧罗料成摩连奴第5签。法新社

传拿达路马天尼斯快将加盟

《图片报》指皇马相中的高价球员，就是艾华利斯的阿根廷国家队队友拿达路马天尼斯。报导指皇马已经与国米接触，交易进展顺利，该名28岁锋将即将由意甲转战西甲。知情人士指佩雷斯一直欣赏马天尼斯，认为他渴望胜利的特点和领袖风范，可以改善皇马的更衣室格局，摩连奴亦认可其斗志。

古古列拿已落实来投

如果成事，拿达路马天尼斯有望成为皇马今夏第5签，头4宗交易暂时只有左闸古古列拿落实，但另外3人伊巴希马干拿迪、贝拿度施华和右闸邓费斯加盟在即。