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世界杯2026│约旦输波但有士哥 3支新丁有收获唔驶做四零部队

足球世界
更新时间：15:27 2026-06-17 HKT
发布时间：15:27 2026-06-17 HKT

今届美加墨世界杯扩军至48队，4支新丁受惠于球队数目增加而获得参赛机会，当中有3队已经出场。亚洲代表约旦虽然于周二(16日)J组首轮1:3不敌奥地利，但成功取得入球，肯定不会成为四零部队。事实上之前出赛的新丁库拉索和佛得角，不是有分数进帐，就是取得士哥，3队都不会落得「四零」的下场。

3支新丁有积分或入球进帐

约旦今场面对奥地利一度追和1:1，只是末段连失2球才输1:3，未能取得分数。然而这支西亚球队初战世杯取得入球，就算余下两仗全败出局也好，至少有入球不会沦为四零部队。事实上今届另外2支初哥都有收获，H组的佛得角0:0赛和西班牙，录得近届决赛周最大冷门赛果之一；E组的库拉索斗4届世杯盟主德国，就算大败1:7也好，比赛期间取得入球一度逼和，令人眼前一亮。

对上一支新丁做世杯四零部队是国家队

近届的世杯初哥都能够摆脱四零部队的下场，上届卡塔尔杯世杯东道主首次出战无分落袋，但有个士哥；18世杯新丁冰岛取得1分、另一队巴拿马就有2个入球；14世杯波斯尼亚初战世杯于分组赛以3:1击败伊朗，取得3分：06世杯特立尼达和多巴哥取得1分、乌克兰闯过分组赛和16强，最后8强止步；对上一支于世杯成为四零部队的新丁，就是02世杯的国家队，他们于分组赛接连不敌土耳其、巴西和哥斯达黎加，并未能取得入球。

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