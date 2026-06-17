世界杯2026预告｜美斯戴帽添压力 C朗明日登场迎击 英军撼克罗地亚誓复仇

继美斯、麦巴比及夏兰特三大神锋齐齐「著火」大发神威后，世杯首轮分组赛迎来压轴赛日。万众瞩目的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）将率领葡萄牙登场，而「三狮军团」英格兰亦会亮相大战克罗地亚，为首轮分组赛再掀高潮！

葡萄牙vs刚果民主共和国 （Now616 / 618台 凌晨1:00直播）

美斯连中三元，麦巴比与夏兰特亦各自梅开二度，一众老对手纷纷交出亮眼成绩表，无疑令即将登场的C朗倍添压力。这位41岁的葡萄牙神锋，即将迎来个人第6届世杯，力争延续连续5届世杯入球的神级纪录。葡萄牙今届阵容极具深度，般奴费南迪斯（B费）与贝拿度施华（B席）在中场控制大局，配合拉菲尔利亚奥在边线的犀利突破，攻力冠绝同侪。

不过，C朗近况平平，或会拖慢前场机动力。他今仗会否正选披甲，以及能否顶住重压争取入球，将成最大焦点。对手刚果民主共和国相隔52年重返决赛周，主打防守反击，早前曾于附加赛绝杀牙买加兼逼和丹麦，士气正盛，阵中不乏五大联赛揾食的球员，绝对有力为葡萄牙制造麻烦。

英格兰vs克罗地亚 （Now616 / 618 / 688台 凌晨4:00直播）

L组首轮即上演重头戏，英格兰与克罗地亚狭路相逢！八年前俄罗斯世杯4强，正是「格仔军团」粉碎了三狮军团的冠军梦，今仗绝对是英军的复仇战。在主帅杜曹调教下，英军于欧洲区外围赛打出8战全胜兼一球不失的恐怖统治力。祖迪比宁咸的创造力、迪格兰赖斯的强悍拦截，加上队长哈利卡尼的把握力，组成了坚不可摧的钢铁中轴线。惟布卡约沙卡与列斯占士有伤在身，或影响边线发挥。

另一边厢的克罗地亚纵面临青黄不接，但胜在烂打兼大赛经验丰富。40岁传奇中场「魔笛」莫迪历第5度征战世杯，伙拍高华锡及后防铁闸加华度尔，抗压能力极强。不过，球队在热身赛连败予巴西及比利时暴露防线隐忧，英军的高位逼抢能否瓦解「魔笛」的中场控制，将是胜负关键。

加纳vs巴拿马 （Now616 / 618台 早上7:00直播）

同属L组的加纳与巴拿马将于多伦多交锋。加纳阵中坐拥多名欧洲联赛效力的猛将，包括般尼茅夫的施曼尤及阿仙奴中场汤马士柏迪，球队凭借强悍的身体对抗及由守转攻的突击速度「食糊」。然而，热刺的古度斯及摩纳哥中坚沙利素因伤缺阵，令球队实力大打折扣。

对手巴拿马以外围赛不败之姿，队史第2次杀入世杯决赛周，世界排名更由87位飙升至33位，绝非吴下阿蒙。球队擅长中后场绞杀破坏，并利用核心卡拉斯基利亚的精准长传策动反击。这场势均力敌的较量，谁能减少犯错并保持防守专注度，将成全取三分的关键。

乌兹别克vs哥伦比亚 （Viu99台 早上10:00免费直播）

今届最后一支亮相的世杯新丁乌兹别克将迎来历史性首战。虽然大赛经验欠奉，但胜在初生之犊不畏虎，球队上下誓要在最高舞台证明实力，今仗目标力争世杯首个入球甚至首个积分。

不过，他们首战即遇上南美劲旅哥伦比亚，势必面临严峻考验。作为2024年美洲国家杯亚军，哥伦比亚球风华丽且极具侵略性，在外围赛表现强势。阵中拥有突破力极强的路易斯迪亚斯，加上一返国家队就「上身」的占士洛迪古斯，其百步穿杨的罚球及致命传送，势将对乌兹别克的防线造成极大考验。

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世界杯分组赛开波时间

世界杯淘汰赛阶段开波时间

今届世界杯的参赛队伍增至48支球队，共分12组（A组至L组），每组由4支球队争夺出线席位。每个小组成绩最好的头两支球队，可直接晋身32强；而综合计算成绩最好的小组第3名球队（共8支），亦可获得出线资格。来到32强，开波时间继续「无定向」，基本上由凌晨12时至上午11时都有比赛展开。