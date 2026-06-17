世界杯2026│美斯指唔会第7次踢世杯 下届43岁：绝对唔会踢！

第6次参加世界杯的美斯(Lionel Messi)宝刀未老，周二(16日)出场即大演帽子戏法，带领卫冕的阿根廷于J组首轮3:0大胜阿尔及利亚。38岁357日的美斯仍然展示绝对统治力，下届世杯就算高达43岁亦非没有战斗力，但他斩钉截铁道一定唔会第7次参加世杯，指出这是不会考虑的事。

美斯坚称下届唔会再踢

美斯今场入3球八面玲珑，以38岁357日成为最年长于世杯大演帽子戏法的球员。而他是世杯历第3年长的入球者，仅次于42岁39日的喀麦隆传奇米拿，以及39岁283日的葡萄牙中坚比比。下周三度过39岁生日的美斯，如果再踢多几年，在4年后参加下届世杯并取得士哥，就会成为世杯最年长入球者。

4年前曾表示今届唔会踢

然而美斯赛后被问到会否第7次参加世杯时，他立即回应：「不可能，这绝对是想都不用想的事情。」值得一提，美斯4年前带领阿根廷赢得卡塔尔世杯后，曾表示不会参加今届美加墨决赛，但最终还是出战，下届世杯并非不可能。