Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026│美斯指唔会第7次踢世杯 下届43岁：绝对唔会踢！

足球世界
更新时间：14:15 2026-06-17 HKT
发布时间：14:15 2026-06-17 HKT

第6次参加世界杯的美斯(Lionel Messi)宝刀未老，周二(16日)出场即大演帽子戏法，带领卫冕的阿根廷于J组首轮3:0大胜阿尔及利亚。38岁357日的美斯仍然展示绝对统治力，下届世杯就算高达43岁亦非没有战斗力，但他斩钉截铁道一定唔会第7次参加世杯，指出这是不会考虑的事。

美斯坚称下届唔会再踢

美斯今场入3球八面玲珑，以38岁357日成为最年长于世杯大演帽子戏法的球员。而他是世杯历第3年长的入球者，仅次于42岁39日的喀麦隆传奇米拿，以及39岁283日的葡萄牙中坚比比。下周三度过39岁生日的美斯，如果再踢多几年，在4年后参加下届世杯并取得士哥，就会成为世杯最年长入球者。

4年前曾表示今届唔会踢

然而美斯赛后被问到会否第7次参加世杯时，他立即回应：「不可能，这绝对是想都不用想的事情。」值得一提，美斯4年前带领阿根廷赢得卡塔尔世杯后，曾表示不会参加今届美加墨决赛，但最终还是出战，下届世杯并非不可能。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
48分钟前
青沙公路夺命车祸｜两死者为夫妻关系 男为休班消防员 隶属观塘消防局
01:25
青沙公路夺命车祸｜两死者为夫妻关系 男为休班消防员 隶属观塘消防局
突发
8小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│38岁休班消防员生前工作认真 上周观塘码头救回跳海自杀男
突发
4小时前
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
申诉热话
20小时前
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
影视圈
18小时前
内幕交易案判囚5月 黄百鸣今放弃保释 即时服刑
01:11
内幕交易案判囚5月 黄百鸣今放弃保释 即时服刑
社会
5小时前
星岛申诉王｜旺角六嚿腹肌卖鱼佬一夜爆红 身型弗爆有原因获赞颜值高
03:47
星岛申诉王｜旺角六嚿腹肌卖鱼佬一夜爆红 身型弗爆获赞颜值高
申诉热话
8小时前
00:32
有片｜青沙公路客货车疑跣胎 的士挨撞翻滚数圈 两乘客抛出车外当场死亡
突发
16小时前
63岁龙炳基回港外型极颓废 花白长发配胡子如古稀老人 返美国大变身终极回春
63岁龙炳基回港外型极颓废 花白长发配胡子如古稀老人 返美国大变身终极回春
影视圈
6小时前
美斯大三元封神，阿根廷大胜阿尔及利亚。
世界杯2026｜美斯大三元封神！阿根廷3:0大炒阿尔及利亚 16个入球追平世杯历史神射手纪录
足球世界
4小时前