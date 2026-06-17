世界杯2026｜美斯恶意踩脚逃过红牌 球迷怒轰「保送造马」阴谋论四起？

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在世界杯首轮分组赛，上演了令人难以置信的帽子戏法，带领球队以3:0大胜阿尔及利亚。然而，这场原本充满传奇色彩的比赛却引发了极大争议。有大批球迷在赛后透过社交媒体大肆抨击，直指美斯在比赛中一次明显的踩人犯规不仅逃过了红牌处分，甚至连黄牌也没有，怒轰国际足协（FIFA）及球证执法「大细超」，质疑赛事存在偏袒甚至「造马」嫌疑！



Messi just got away with an absolutely DISGUSTING challenge to an Algeria defenders leg.



Red card or not?pic.twitter.com/2ZU2B5j4oH — Banter FC (@FCBanter_) June 17, 2026 美斯踩中对手小腿未有被罚。路透社

从后踩中对手小腿 惹来走漏红牌疑云

争议一幕发生在比赛期间，当时阿尔及利亚后卫艾沙文迪（Aissa Mandi）正准备作出拦截，但从后赶上的美斯直接踩中了文迪的小腿及阿基里斯腱位置。文迪随即痛苦倒地，慢镜重播显示这记极具危险性的犯规，绝对有被判处红牌的风险。

然而，当值波兰籍球证马齐尼亚克（Szymon Marciniak）竟然对此毫无表示，不仅没有出示任何红黄牌警告，就连视像助理裁判（VAR）似乎也未有介入核查事件。美斯随后更在不受影响的情况下连中三元，顺利协助阿根廷全取三分。

网民怒轰FIFA造马

美斯逃过处罚的画面激起了广大网民的怒火。不少球迷认为，若然犯规的是其他球员，必然会被驱逐离场。有网民气愤地留言：「美斯竟然逃过红牌，VAR也没有检查。天啊，干脆直接把奖杯颁给阿根廷吧！」另一位球迷则说：「如果是美斯以外的任何球员，这绝对是一面红牌。」

更有球迷提出「阴谋论」，直指这一切都是为了票房铺路：「很明显，FIFA在这届世界杯会继续保护美斯。那本该是一面红牌。预计他们对C朗（Cristiano Ronaldo）也会一样，这一切都是为了确保他们能在淘汰赛中对决而『造马』的。」甚至连声称喜爱美斯的球迷也看不过眼：「我爱美斯，但他那下真的应该领红。竟然连一面黄牌都没有，太疯狂了！」