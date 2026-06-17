世界杯2026│夏兰特识英雄重英雄 大赞美斯：真系一个怪物！

周二(17日)美加墨世界杯上演神锋之夜，法国锋将基利安麦巴比(Kylian Mbappe)和挪威中锋艾宁夏兰特(Erling Haaland)分别梅开二度，之后出场的阿根廷球王美斯(Lionel Messi)更厉害，大演帽子戏法领军3:0大胜阿尔及利亚。夏兰特亦识英雄重英雄，自己踢完比赛后仍关注阿根廷一仗，并在社交媒体大赞美斯是怪物。

夏兰特：美斯真系一个怪物！

艾兰夏兰特在香港时间周三凌晨3时出赛，梅开二度带领挪威在I组首轮4:1大胜伊拉克。而阿根廷对阿尔及利亚一仗在香港时间早上6时开赛，是挪威完场后一个小时，夏兰特一直关注这场比赛，见证美斯取得个人在世杯舞台首个帽子戏法后，完场瞬间立即忍不住于社交媒体发文大赞：「美斯真是个怪物。」他还配上「气愤」的表情符号，十分惹笑。

51次为挪威出场入57球

有趣的是，夏兰特本身亦经常被人笑指是怪物前锋，连同对伊拉克的2个入球，他历来51次代表挪威上阵攻入57球，效率非常高企。