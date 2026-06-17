世界杯2026｜美斯大三元封神！阿根廷3:0大炒阿尔及利亚 16个入球追平世杯历史神射手纪录

世界杯焦点战上演，卫冕冠军阿根廷迎战阿尔及利亚，战况犹如坐过山车般跌宕起伏！第六度征战世界杯的球王美斯（Lionel Messi）在开局经历入球被吹的「炸糊」惊魂后彻底爆发，不仅轰入超级「世界波」，下半场更连下两城完美上演「大三元」。带领阿根廷以3:0大胜对手之余，美斯更以累积16个世杯入球，正式追平世界杯历史射手榜第一的纪录，造就封神之夜！

开局节奏窒息 双方连食「炸糊」

比赛伊始，阿根廷一如外界预期迅速掌控局面，展现出卫冕冠军的锐利度。开赛仅5分钟，美斯接应队友传送破门，可惜越位在先，美妙开局告吹。虽然美斯深知自己越位面露尴尬，但现场球迷的情绪已被彻底点燃。

戏剧性的场面接踵而来，这位阿根廷10号随后一次反越位成功，在禁区内推射破网，正当全队疯狂庆祝之际，球证覆核后，再次判决越位在先。更令人意想不到的是，在美斯入球被吹的一分钟后，阿尔及利亚的法利斯查尔比（Fares Chaibi）亦将皮球送入网窝，但同样被判入球无效。开局短短十分钟内，两次全场震耳欲聋的欢呼最终都化为「炸糊」，场面极为罕见。

美斯轰超级世界波 掀开入球骚序幕

或许是受到今早法国球星麦巴比梅开二度的刺激，美斯今仗展现出惊人的战意。战至16分钟，美斯没有再让机会溜走，他在中路得球后引球推进，杀至禁区弧顶外突然起左脚劲射。这记如雷射光般的超级「世界波」直飞死角，令阿尔及利亚门将、名将之子卢卡施丹（Luca ZIDANE）欲救无从！这记金球协助阿根廷打破僵局取得1:0领先。

门前「执鸡」起孖 76分钟大三元平历史纪录

易边再战，阿根廷的攻势依然凌厉，比赛完全进入了美斯的个人表演时间。战至60分钟，中场阿历斯麦亚里士打（Alexis Mac Allister）在禁区外突施冷箭，门将施丹虽然奋力将这记高质量的远射挡出，但美斯展现出顶级射手极其敏锐的门前嗅觉，在无人防守下轻松「执鸡」冷静推射破网，为阿根廷扩大比数至2:0。

阿尔及利亚防线面对杀得性起的美斯显得风声鹤唳。65分钟，美斯再获破门良机，幸好施丹这次反应神速将球扑出。然而，历史性的时刻在76分钟降临，美斯再度撕破对手防线，成功将皮球送入网窝，完美上演「大三元」！

这记入球意义非凡，不仅为阿根廷锁定3:0胜局，更是美斯个人在世界杯历史上攻入的第16球。凭借这个入球，美斯正式追平德国传奇射手高路斯（Miroslav Klose）保持的16球纪录，并列世界杯历史射手榜第一位！美斯用这场无懈可击的个人表演，向全世界宣告这位传奇10号依然是球场上的绝对主宰。