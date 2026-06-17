世界杯2026｜美斯6战世杯 迎国家队200战里程碑 大演帽子戏法破多个纪录

阿根廷对阵阿尔及利亚的世界杯焦点战仍然在进行中，球王美斯（Lionel Messi）正选披甲并在上半场轰入一记超级世界波，换边后再连入2球，大演帽子戏法。这不仅帮助球队取得领先，更让这位38岁的阿根廷巨星在今夜一口气粉碎并创造了多项世界杯历史纪录，迎来了职业生涯最辉煌的「双重里程碑」。

在开局经历入球被吹的「炸糊」惊魂后彻底爆发，不仅轰入超级「世界波」，下半场更连下两城完美上演「大三元」。带领阿根廷以3:0大胜对手之余，美斯正式追平德国传奇射手高路斯（Miroslav Klose）保持的16球纪录，并列世界杯历史射手榜第一位！美斯用这场无懈可击的个人表演，向全世界宣告这位传奇10号依然是球场上的绝对主宰。

史无前例！第一位六度征战世杯球员

随著球证鸣笛开赛，正选上阵的美斯正式达成了一项前无古人的伟大成就——他成为足球历史上第一位在六届世界杯（2006、2010、2014、2018、2022、2026）中均有出场的球员。同时，这场比赛也是美斯代表阿根廷国家队出战的第200场比赛。

除此之外，美斯今仗迎来了他连续第24场代表阿根廷出战的世界杯比赛。成为世界杯历史上单一球员代表国家队最长连续出场的新纪录保持者。

完美轮回！相隔20年再入球破C朗纪录

历史总是充满惊人的巧合。今天是美斯世界杯地标战的20周年纪念日——2006年6月16日，他在对阵塞黑的比赛中后备登场，短短10分钟内传射建功，收获世杯处子球；20年后的今天，2026年6月16日，他在对阵阿尔及利亚时再度破门。

这两粒入球之间正好相隔整整20年，美斯由此超越了C朗（C朗的纪录为16年164天），成为世界杯历史上首粒入球与最近一粒入球时间跨度最长的球员。同时，他也成为继C朗之后，历史上第二位在五届不同世界杯中均有进帐的球员。凭借这个入球，38岁357天的美斯再次超越C朗（37岁292天），跻身世界杯历史最年长入球者排行榜的第三位。

美斯在下半场继续发威，在60和76分钟再有进帐，大演帽子戏法，最终于80分钟换走时获得全场球立起立鼓掌。