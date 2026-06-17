世界杯2026｜夏兰特首秀梅开二度 伊拉克送大礼 挪威4:1大炒伊拉克迎开门红

挪威时隔28年重返世界杯决赛周，面对亚洲劲旅伊拉克上演了一场精彩的入球大战。挪威神锋夏兰特（Erling Haaland）在世杯地标战大发神威，上半场即梅开二度，当中更笑纳伊拉克后防线送出的「超级大礼」。最终挪威以4:1大胜对手，霸气迎来久违28年的世杯开门红！

战况紧凑 夏兰特飞身铲射拔头筹

两队开赛即摆开进攻阵式，战况紧凑，伊拉克的前场压迫做得非常出色，创造了几次埋门机会，战至29分钟，比赛出现突破性发展，挪威策动一次精彩反击，安东尼奥努沙（Antonio Nusa）直线交予后上助攻的左闸大卫禾菲（David Moller Wolfe），后者在左路底线传中，夏兰特展现出极强的争胜心，飞身将皮球铲入网窝！这不仅是挪威领先的一球，更是这位神锋在世界杯最高舞台上斩获的个人首个地标入球。

伊拉克迅速扳平 后防致命失误送大礼

然而好景不长，39分钟，伊拉克迅速扳回一城。艾阿马利（Amir AL-AMMARI）突破越位陷阱后传中入危险地带，艾文侯赛因（Aymen Hussein）在一众挪威红衫守将之中力压群雄，以一记精彩的头槌顶入死角，为伊拉克追平1:1。

正当伊拉克球迷还在庆祝之际，球队后防线却犯下巨大失误，瞬间由天堂跌落地狱，为挪威送上「超级大礼」。伊拉克后防一次回传「医院波」力度严重不足，门将查拉哈辛（Jalal Hassan）出迎犹豫不决。夏兰特展现出顶级杀手的敏锐嗅觉，如猛兽般狂奔施压，哈辛仓促解围时，皮球竟直接「省」中夏兰特的胫骨反弹入网。这位挪威神锋凭借对手这记荒唐的失误送礼，上半场已顺利梅开二度。

奥斯迪格泰山压顶 补时乌龙球锁定4:1

易边再战，双方在下半场初段互有攻守。直至76分钟，挪威队长马田奥迪加特（Martin Odegaard）开出落点极佳的内弯角球，后备入替的奥斯迪格（Leo Ostigard）一跃而起，以一记泰山压顶式的头槌破网，为挪威扩大领先优势至3:1。

战至补时阶段的96分钟，挪威再锦上添花。夏兰特展现出惊人的体能与弹跳力，在禁区内接应传中后头槌二传顶回中路。后备上阵的科斯迪维达（Kristian Thorstvedt）在门前极力干扰对方门将，最终逼使早前为伊拉克建功的艾文侯赛因不慎将皮球撞入自家大门「摆乌龙」。

最终全场比赛结束，挪威以4:1大炒伊拉克。这支北欧劲旅时隔28年重返世界杯舞台即敲响胜鼓，加上对手后防送礼造就夏兰特状态大勇，这场完美的「开门红」无疑为球队接下来的世杯征途注入了一支强心针。