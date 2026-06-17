世界杯2026｜塞内加尔95分钟追近 麦巴比1分钟后助法国奠胜

世界杯I组，法国首战面对塞内加尔有惊无险。这支上届亚军球队到下半场才真正入局，遇到球证的争议判决仍然保持冷静。最终法国有麦巴比梅开二度下，以3：1击败塞内加尔。

法国上半场未入局 塞内加尔频失机

法国上半场仅得一射门零中龙，塞内加尔则有5次射门，攻势颇具威胁。塞内加尔25分钟一次反击，尼高拉斯积逊起脚中柱弹出，弹中法国门将的脚再反弹出底线，仅仅斜出。上半场补时6分钟，塞内加尔左路传中，门前无人看管的伊斯美拿沙亚第一时间扫把脚撞射，但一飞冲天。两军半场互交白卷。

巴特利巴高拿单刀「Chip射」，助法国领先2：0。路透社

麦巴比梅开二度。路透社

塞内加尔于95分钟有伊巴谦麦巴耶追近至落后1：2。路透社

法国不获12码 球证睇片后维持判决

法国换边后有起色，奥利斯于53分钟面对塞内加尔门将文迪起脚，但被后者救出；57分钟麦巴比单刀再被文迪救出。到58分钟出现争议一幕，麦巴比于右路压落底线，沙迪奥文尼落铲来迟一步，麦巴比倒地。球证第一时间示意角球，之后VAR建议球证到场边睇片，球证在睇片后手似向12码点一指，令《BBC》旁述误会改判12码，但原来球证是改判龙门球，法国没有12码。

先开纪录的仍然是法国，麦巴比于66分钟接应奥利斯的通透妙传，第一时间起脚射破塞内加尔大门。塞内加尔转个头射破法国大门，尼高拉斯积逊接应后场传送，跑入禁区第一时间起脚抽入网顶，但他越位在先「食诈糊」。82分钟，法国再凭巴特利巴高拿单刀「Chip射」，笠过出迎的文迪入网领先2：0。

麦巴比梅开二度

原以为大局已定，但比赛到补时阶段掀起高潮。塞内加尔于95分钟有伊巴谦麦巴耶于右路扭过一名法国守将后，压入禁区起脚射破迈治兰的十指关。但塞内加尔随即被一盘冷水照头淋，麦巴比于禁区外远射破网，个人梅开二度，并为法国锁定3：1的胜局。27岁的麦巴比超越基奥特，成为法国历来入球王。