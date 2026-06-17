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英超｜曼联合约细则有心思 防利物浦、曼城超值价买断拉舒福特

足球世界
更新时间：04:54 2026-06-17 HKT
发布时间：04:54 2026-06-17 HKT

巴塞隆拿正式放弃买断拉舒福特，令这名英格兰国脚的未来充满变数。根据《The Athletic》披露，拉舒福特与曼联的合约，包含一条4000万镑的解约金条款，但唯独利物浦和曼城不适用。

巴塞正式放弃触发买断条款

拉舒福特正身处美国，随英格兰大军备战世界杯。到下月再准备球会赛事时，拉舒福特原本很大机会是到西甲的巴塞隆拿报到；他去季外借表现出色，加上借用合约有优惠价3000万欧元的买断选项。可是，巴塞并没有在限期前触发条款，更将注意力转向用巨额收购另一英格兰国脚安东尼哥顿。这支西甲班霸基于财政考虑，如今正式放弃买断拉舒福特。

巴塞放弃触发买断条款。法新社
巴塞放弃触发买断条款。法新社
拉舒福特入选英格兰的世界杯大军名单。路透社
拉舒福特入选英格兰的世界杯大军名单。路透社
拉舒福特正随英格兰大军于美国备战世界杯。路透社
拉舒福特正随英格兰大军于美国备战世界杯。路透社

曼联料只会卖出福仔 不再外借

因此按照目前情况，拉舒福特预计将于下月返回曼联报到，但他在「红魔鬼」的长远未来仍充满变数。尽管巴塞隆拿对于拉舒福特或许仍有兴趣，加上多间欧洲球会相中这名28岁锋将，但曼联预计将坚持只会考虑永久卖出，不再外借。

4000万解约金

以拉舒福特目前表现和波动的转会市场而言，合约中4000万镑的解约金是超值价，许多球会亦正蠢蠢欲动，但据《The Athletic》的报道指，曼联在合约细则上有一番心思。「红魔」高层在合约中加入了一项类似「竞争税」的条款，特别禁止本土死敌利物浦和曼城以这个超值价买断拉舒福特。除了离队他投，拉舒福特还有重返曼联这个选项，据报主帅卡域克愿意重新将福仔纳入阵容。

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