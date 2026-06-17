意甲｜艾摩廉正式掌AC米兰帅印 「执教生涯抱负之一」

曼联前主帅鲁宾艾摩廉找到下一站，意甲的AC米兰正式任命这名葡萄籍教头。艾摩廉在球会官方网站的声明表示：「教AC米兰一直是执教生涯抱负之一。」

「以自豪和热情迎接挑战」

艾摩廉表示：「有些抱负会伴随你整个职业生涯，执教AC米兰一直是其中一个。我清楚知道这家球会代表著什么，是历史、是声望，以及全世界一群非凡的球迷。我将以自豪和热情迎接挑战，并充分明白这身球衣所代表的意义。我迫不及待想要开始，每天感受推动AC米兰前进的那份热情。」

艾摩廉于今年1月被曼联解雇。美联社

艾摩廉的下一站是AC米兰。美联社

班主形容艾摩廉「年轻、有抱负」

AC米兰是于5月、在球队确定失落来季欧联资格后，解雇前教头艾历尼。根据《天空体育》的报道，AC米兰与艾摩廉签约3年。班主Gerry Cardinale表示早已密切留意艾摩廉，十分欣掌对方：「他在士砵亭的执教成绩令人印象深刻，正好反映了我们所追求的足球风格。他是新一代欧洲教练中，其中一名最有准备、最具创新精神的，年轻、有抱负，并拥有以控球主导比赛、现代化逼抢体系，以及清晰战术理念为特征的现代足球。」

艾摩廉2024年11月由葡超的士砵亭转投曼联，到今年1月被解雇，他带领「红魔」的战绩为25胜15和23负。除了战绩平平，《天空体育》称艾摩廉的「情绪化且反复不定的行为」，是曼联决定解雇他的关键因素，而他拒绝调整和改变所偏好的3-4-3阵式，亦是球会对他失去信心的原因。艾摩廉在1月被解雇后一直赋闲，早前曾传他可能回巢球员时代曾效力的宾菲加执教，但他最终选择在意甲展开新一章。