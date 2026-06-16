Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜伊朗主帅怒轰行程安排荒谬 自嘲：在空中飞的时间多过在地面

足球世界
更新时间：19:37 2026-06-16 HKT
发布时间：19:37 2026-06-16 HKT

世界杯分组赛以2:2逼和新西兰后，伊朗国家队主教练加莱诺埃（Amir Ghalenoei）在赛后记者会上大发雷霆，猛烈抨击赛会的行程安排及签证刁难，直斥伊朗队受到了极端的不公平对待，甚至自嘲球队「在空中逗留的时间比在地面还要多」，堪称是「世界杯历史上最受压逼的球队」。

行程全受制于人 赛后禁留洛杉矶被逼漏夜赶飞机

伊朗今仗在洛杉矶的 SoFi 体育馆作赛，虽然全场有近7万名伊朗球迷入场打气营造主场气氛，但加莱诺埃大爆球队在后勤安排上受尽折磨：「我们原本计划在比赛前两晚来到洛杉矶适应，但他们不批准；我们本想今晚（赛后）留在这里进行恢复训练，明天中午才离开，但他们再次拒绝。甚至比赛一结束，我们就被勒令必须立即离开，漏夜登上飞机返回墨西哥蒂华纳（Tijuana）的大本营。这严重干扰了球员的恢复！」
加莱诺埃怒气冲冲地表示，球队连自己的行程也无法作主：「我们没有获得提前两周来适应高地及时差的机会，这实在太可笑了！我们这几天在空中飞行的时间，简直比在地面上的时间还要多！」

高层全缺席「世杯史上最受压迫」 换人竟因集体抽筋

除了行程被诸多制肘，伊朗队的随团人员名单亦疑似因签证问题而天残地缺。加莱诺埃大吐苦水：「足协主席不在这里、球队经理不在这里、队内主管不在这里，连传媒官员也不在！例如我们要换人时，竟然要由教练去兼任球队经理的文书工作。教练团的精力本应集中在战术上，现在却要处理行政事务。正因如此，我敢说我们是世界杯历史上最受压逼的球队！」
受制于舟车劳顿与适应不良，伊朗队今仗付出了沉重代价。加莱诺埃透露，全场所有的换人调动均非出于战术考虑，而是「被逼」的：「我们有4名球员因为严重抽筋而需要被换出。迟到报到以及仓促的适应过程，对球员的身体影响极大。但尽管如此，球员们在两度落后下依然展现出超出自身能力的努力，踢出了一场可接受的比赛，我对他们的拼劲感到自豪。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
9小时前
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
2026-06-15 16:13 HKT
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
10小时前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
8小时前
疑似游客？油麻地站冲门险酿悲剧 硬拖幼童撼港铁车门 网民睇到心寒：一眼都无望个仔？｜Juicy叮
01:05
疑似游客？油麻地站冲门险酿悲剧 硬拖幼童撼港铁车门 网民睇到心寒：一眼都无望个仔？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
张柏芝遭前经理人余毓兴指控违约案  官今判张柏芝胜诉兼得讼费
张柏芝遭前经理人余毓兴指控违约案  官今判张柏芝胜诉兼得讼费
社会
5小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
2026-06-15 16:51 HKT
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
2026-06-15 16:30 HKT
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因点名望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
生活百科
4小时前
港姐2026丨入围佳丽名单曝光 大热符冬钰突退选爆隐情 陈梓颖借诗词吐参选梦碎
港姐2026丨入围佳丽名单曝光 大热符冬钰突退选爆隐情 陈梓颖借诗词吐参选梦碎
影视圈
7小时前