世界杯2026｜伊朗主帅怒轰行程安排荒谬 自嘲：在空中飞的时间多过在地面

世界杯分组赛以2:2逼和新西兰后，伊朗国家队主教练加莱诺埃（Amir Ghalenoei）在赛后记者会上大发雷霆，猛烈抨击赛会的行程安排及签证刁难，直斥伊朗队受到了极端的不公平对待，甚至自嘲球队「在空中逗留的时间比在地面还要多」，堪称是「世界杯历史上最受压逼的球队」。

行程全受制于人 赛后禁留洛杉矶被逼漏夜赶飞机

伊朗今仗在洛杉矶的 SoFi 体育馆作赛，虽然全场有近7万名伊朗球迷入场打气营造主场气氛，但加莱诺埃大爆球队在后勤安排上受尽折磨：「我们原本计划在比赛前两晚来到洛杉矶适应，但他们不批准；我们本想今晚（赛后）留在这里进行恢复训练，明天中午才离开，但他们再次拒绝。甚至比赛一结束，我们就被勒令必须立即离开，漏夜登上飞机返回墨西哥蒂华纳（Tijuana）的大本营。这严重干扰了球员的恢复！」

加莱诺埃怒气冲冲地表示，球队连自己的行程也无法作主：「我们没有获得提前两周来适应高地及时差的机会，这实在太可笑了！我们这几天在空中飞行的时间，简直比在地面上的时间还要多！」

高层全缺席「世杯史上最受压迫」 换人竟因集体抽筋

除了行程被诸多制肘，伊朗队的随团人员名单亦疑似因签证问题而天残地缺。加莱诺埃大吐苦水：「足协主席不在这里、球队经理不在这里、队内主管不在这里，连传媒官员也不在！例如我们要换人时，竟然要由教练去兼任球队经理的文书工作。教练团的精力本应集中在战术上，现在却要处理行政事务。正因如此，我敢说我们是世界杯历史上最受压逼的球队！」

受制于舟车劳顿与适应不良，伊朗队今仗付出了沉重代价。加莱诺埃透露，全场所有的换人调动均非出于战术考虑，而是「被逼」的：「我们有4名球员因为严重抽筋而需要被换出。迟到报到以及仓促的适应过程，对球员的身体影响极大。但尽管如此，球员们在两度落后下依然展现出超出自身能力的努力，踢出了一场可接受的比赛，我对他们的拼劲感到自豪。」