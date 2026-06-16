世界杯2026｜西班牙爆冷和佛得角 自2010年夺冠后法定时间仅赢3场

西班牙15日在世界杯H组大爆冷，以0:0赛和世杯新丁佛得角，这亦为「狂牛军团」写下一个尴尬记录，自2010年夺世界杯冠军后，西班牙在世杯正赛上在法定时间90分钟内仅赢过3场。

西班牙自2014世界杯仅赢3场

西班牙在2010年南非世界杯站上世界之巅，然而在之后西班牙虽仍是世杯常客，但表现并不理想，14年就先在小组赛前2轮不敌荷兰和智利提前出局，仅在末轮3:0挫澳洲，18年在小组赛只赢下伊朗，在淘汰赛互射12码被俄罗斯淘汰，22年亦仅在小组赛7:0大胜哥斯达黎加，淘汰赛亦被摩洛哥互射12码遭淘汰，至今合计在法定时间90分钟内亦只赢过2场。

这亦令今届冠军大热之一的「狂牛军团」，在近几届世杯的战绩相当尴尬，因同样从2014年开始计算，已经有14支球队胜场比西班牙多，包括法国（14场）、比利时（11场）、阿根廷（10场）等国家，甚至乎瑞典亦有4场胜场，而与西班牙相题并论的已是哥斯达黎加、澳洲等弱旅，今届西班牙还要对上沙特阿拉伯和乌拉圭，若要再夺大力神杯「狂牛军团」势必全力争胜全取6分。