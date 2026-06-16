世界杯2026预告｜世杯第6日戏码强劲！法国阿根廷挪威分途出击 「死亡I组」揭战幔

美加墨世界杯/世界杯2026/明日（17日）将迎来第6个比赛日的激战，万众瞩目的「死亡之组」I组终于揭开战幔！争标大热法国、卫冕冠军阿根廷，以及最强黑马挪威将会悉数登场。连场大战戏码强劲，球迷势必「由朝睇到晏」，大饱眼福。

法国vs塞内加尔 （ViuTV99台周三凌晨03:00免费直播）

由法国、塞内加尔、伊拉克和挪威组成的I组，被外界公认为今届的「死亡之组」。大赛分组赛首战向来不是用作「热身」，而是为出线定调。法国与塞内加尔狭路相逢，谁能先拔头筹全取3分，便能掌握出线主动权。对于夺标大热「高卢雄鸡」而言，首战速战速决提早奠胜，避免将出线悬念拖至最后一轮生死战，绝对是重中之重，提早抢分亦有利于随后进行阵容轮换。

另一边厢，塞内加尔今仗的战略意义远超3分本身。2002年日韩世杯分组赛，塞军曾爆大冷以1:0击败法国，写下该国足球史上的神话；24年后两军于首战再度交锋，塞内加尔众将赛前战意高昂，誓要重温当年的美梦。

伊拉克vs挪威（NOW616/618台周三早上06:00直播）

号称今届「最强黑马」的挪威，在外围赛展现出冠绝全欧的恐怖火力，录得场均高达4.6球的惊人数据。由于同组尚有法国及塞内加尔两路雄师，挪威为求顺利突围，今仗面对同组实力较弱的伊拉克，势必力争提早锁定胜局兼大捞得失球差。

既然挪威决心强攻，入球机器艾宁夏兰特（Erling Haaland）理所当然正选挂帅杀敌。这位25岁神锋在外围赛仅上阵8场便狂轰16球，效率惊人；今季在球会赛事亦所向披靡，为曼城在英超攻入27球，职业生涯第3度荣膺英超神射手。以夏兰特世界顶级的身体质素、爆发力与门前触觉，不论是高空轰炸还是反击均得心应手。反观阔别决赛周40年的伊拉克，近期虽曾逼和西班牙，但球队实力依然有限。

阿根廷vs阿尔及利亚（NOW616/618/688台周三早上09:00直播）

身处J组的卫冕冠军阿根廷终于亮剑！「潘帕斯雄鹰」近期友赛战绩彪炳，近7战保持全胜，合共狂轰21球且仅失1球，攻防两端皆交出完美答卷。更可怕的是，阿根廷即使在没有美斯（Lionel Messi）压阵下，仍能展现出极完整的战术体系频频报捷；而上仗对冰岛，美斯宣告王者回归，下半场后备入替仅两分钟便主射12码破网。其顶尖级数与领军能力，依然是这支卫冕之师的最大本钱。

对手阿尔及利亚近况其实不俗，近6战仅失两球，更曾击败欧洲劲旅荷兰，防守极具水准。论整体实力，阿军虽难与阿根廷匹敌，但预料会凭借稳健的防守体系死守到底，力图为卫冕冠军制造麻烦。

奥地利vs约旦（NOW616/618台周三早上12:00直播）

阔别世杯决赛周28年的奥地利，是J组次席出线的大热门。球队以德甲「揾食」的球员为核心班底，球风硬朗、战术成熟，近期赛事状态稳定，攻防体系均衡，具备极高的大赛适应力。

至于约旦则是今届世杯的「新丁」，队史破天荒首闯决赛周。虽然他们在亚洲区外围赛表现亮眼，凭借顽强斗志突围而出，但整体实力与欧洲球队始终存在明显鸿沟。

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世界杯分组赛开波时间

世界杯淘汰赛阶段开波时间

今届世界杯的参赛队伍增至48支球队，共分12组（A组至L组），每组由4支球队争夺出线席位。每个小组成绩最好的头两支球队，可直接晋身32强；而综合计算成绩最好的小组第3名球队（共8支），亦可获得出线资格。来到32强，开波时间继续「无定向」，基本上由凌晨12时至上午11时都有比赛展开。