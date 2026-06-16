世界杯2026｜单日4场连和成「大和波日」 与1958年并列单日最多次打和

世界杯15日赛事出现罕见一幕，同日上演的4场比赛都是以和波收场，上演「大和波日」，继1958年后相隔68年再度出现，并列世界杯单日最多场打和的记录。

同日4场齐和波 再写同日最多场和波记录

世界杯15日分别上演H和G组各2场的赛事，但同日却出现罕见一幕，皆因头场世界排名第2，应届欧洲杯冠军的西班牙对佛得角一战中，竟以0:0爆冷打和，之后便一发不可收拾，之后的比利时对埃及和沙特阿拉伯对乌拉圭亦以1:1赛和，尾场的伊朗亦以2:2逼和新西兰，自68年前的瑞典世界杯后再次同日4场打成平手，当时同日有8场赛事同日有4场赛事打和，分别是瑞典0:0威尔斯、英格兰2:2奥地利、巴拉圭3:3南斯拉夫和西德2:2北爱尔兰，并列单日最多打和场次。

