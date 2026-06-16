曼联｜艾摩廉答应执教AC米兰 曼联「甩难」悭返1.7亿元赔偿金！

葡萄牙籍少帅鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）的再就业，对英超球会曼联而言绝对是一大喜讯！据外媒报道，今年1月才被「红魔鬼」解雇的艾摩廉，已同意接掌意甲劲旅AC米兰的帅印，取代离任的艾历利（Massimiliano Allegri）。这项任命不仅意味著艾摩廉重返顶级联赛的舞台，更让曼联免去了支付高达1,670万英镑（约1.67亿港元）的庞大解约赔偿金，为球会财政带来极大纾缓。

鲁宾艾摩廉已同意接掌意甲劲旅AC米兰的帅印，取代离任的艾历利。法新社

签约两年肩负重建重任 曼联解约金「一笔勾销」

上季在意甲仅以第五名冲线、无缘来届欧联资格的AC米兰，季后进行了翻天覆地的管理层大清洗。除了主帅艾历利外，体育总监、行政总裁等多名高层亦相继离队。41岁的艾摩廉已接受了「红黑军团」开出的两年合约（附带第三年续约选项），他上任后的首要任务将是重组球队。据悉，诺定咸森林的首席球探费拉拿（Pedro Ferreira）已成为米兰的挖角目标，有望加盟协助其同胞艾摩廉的重建工作。艾摩廉的迅速再就业，让曼联管理层松一口气。根据双方早前签订的遣散协议，一旦艾摩廉找到新工作，曼联将不再需要承担他及其教练团队原本高达1,670万镑的薪酬补偿，这对正准备在转会市场增兵的红魔鬼来说，无疑是一笔意外之财。

AC米兰将迎来新帅鲁宾艾摩廉。法新社

财政「双响炮」 曼联破纪录天价拍 Amazon 纪录片

除了省下巨额赔偿金外，曼联的财政更迎来了另一大「进帐」。球会宣布已与串流平台 Amazon 达成协议，将成为来季《All or Nothing》（孤注一掷）系列纪录片的主角。



其实早于艾摩廉执教期间，双方已就拍摄事宜进行过谈判，但当时球会认为时机尚未成熟而搁置。如今，曼联将跟随同市死敌曼城、阿仙奴及热刺的步伐，让摄制队进驻球会。据悉，曼联今次获得的「准入费」打破了该系列纪录片的历史纪录。从季前集训开始，镜头将会全方位捕捉以卡域克（Michael Carrick）为首的男队备战情况，同时亦会涵盖女足及青训学院的运作，球迷下季将可毫无保留地窥探红魔鬼的内部秘辛。