Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜禾仙夏真名藏40年前世杯奇缘 阿根廷名宿笑言：我隔空参赛了

足球世界
更新时间：15:08 2026-06-16 HKT
发布时间：15:08 2026-06-16 HKT

佛得角40岁钢门禾仙夏（Vozinha）在今日对阵强敌西班牙的赛事中一战封神，全场作出7次神救力保不失，成为球队逼和「狂牛兵团」的最大功臣。这位老将除了背负着感人的亲情故事，其本名「祖斯马」（Josimar Dias）原来亦大有来头！他的足球生涯本身就是一部充满宿命感的史诗，其名字背后，竟隐藏着一段横跨40年、牵涉阿根廷与巴西两大南美传奇的奇妙渊源。

相关文章：世界杯2026｜「Vozinha」意指「嫲嫲」 门神禾仙夏泪洒球场 憾高昂签证费阻母临场见证

相关文章：世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万

时间回溯至1986年墨西哥世界杯，阿根廷名宿华丹奴（Jorge Valdano）与「球王」马勒当拿并肩作战，个人攻入四球助球队封王。当时佛得角一名狂热球迷薛柏度（Ze Pedro）被华丹奴的球技深深折服，决心将刚出生的儿子命名为「华丹奴」。然而，当时的注册官以「不允许使用外国名字」为由无情拒绝。无奈之下，薛柏度只好退而求其次，选用了在该届世杯同样光芒四射、屡入「世界波」的巴西右闸祖斯马（Josimar）之名——由于佛得角与巴西同属葡语系国家，这个名字最终顺利获批，这就是禾仙夏真名祖斯马的由来。

华丹奴笑言时隔40年重回世界杯。FIFA官方图片
华丹奴笑言时隔40年重回世界杯。FIFA官方图片

就在佛得角今届迎来队史世杯首战前夕，国际足协（FIFA）特意将这段尘封往事，告知了华丹奴。这位阿根廷传奇前锋听罢既惊喜又感动，更幽默地回应：「起初我有点困惑，他爸爸明明有马勒当拿这个名字可以选，为甚么偏偏会想到我？但我真的感到无比自豪！在参加1986年世界杯的40年后，我竟然透过禾仙夏，在2026年世界杯上『间接』参赛了。」

这段横跨40年的「拉美双雄交汇」，不仅是禾仙夏家族对足球热爱的见证，更为这位40岁门神今日的英勇表现，增添了一抹令人津津乐道的传奇色彩。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
23小时前
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？ 网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
6小时前
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
2026-06-15 14:03 HKT
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
22小时前
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
22小时前
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
足球世界
7小时前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
4小时前
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
影视圈
22小时前
搭港铁最怕遇「柱男柱女」？ 网民创1奇招击退「紧挨扶手人士」 乘客激赞：好实用！
搭港铁最怕遇「柱男柱女」？ 网民创1奇招击退「紧挨扶手人士」 乘客激赞：好实用！
生活百科
4小时前