佛得角40岁钢门禾仙夏（Vozinha）在今日对阵强敌西班牙的赛事中一战封神，全场作出7次神救力保不失，成为球队逼和「狂牛兵团」的最大功臣。这位老将除了背负着感人的亲情故事，其本名「祖斯马」（Josimar Dias）原来亦大有来头！他的足球生涯本身就是一部充满宿命感的史诗，其名字背后，竟隐藏着一段横跨40年、牵涉阿根廷与巴西两大南美传奇的奇妙渊源。

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时间回溯至1986年墨西哥世界杯，阿根廷名宿华丹奴（Jorge Valdano）与「球王」马勒当拿并肩作战，个人攻入四球助球队封王。当时佛得角一名狂热球迷薛柏度（Ze Pedro）被华丹奴的球技深深折服，决心将刚出生的儿子命名为「华丹奴」。然而，当时的注册官以「不允许使用外国名字」为由无情拒绝。无奈之下，薛柏度只好退而求其次，选用了在该届世杯同样光芒四射、屡入「世界波」的巴西右闸祖斯马（Josimar）之名——由于佛得角与巴西同属葡语系国家，这个名字最终顺利获批，这就是禾仙夏真名祖斯马的由来。

华丹奴笑言时隔40年重回世界杯。FIFA官方图片

就在佛得角今届迎来队史世杯首战前夕，国际足协（FIFA）特意将这段尘封往事，告知了华丹奴。这位阿根廷传奇前锋听罢既惊喜又感动，更幽默地回应：「起初我有点困惑，他爸爸明明有马勒当拿这个名字可以选，为甚么偏偏会想到我？但我真的感到无比自豪！在参加1986年世界杯的40年后，我竟然透过禾仙夏，在2026年世界杯上『间接』参赛了。」

这段横跨40年的「拉美双雄交汇」，不仅是禾仙夏家族对足球热爱的见证，更为这位40岁门神今日的英勇表现，增添了一抹令人津津乐道的传奇色彩。