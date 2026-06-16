世界杯2026｜耶马首战世杯即吃闷棍 赛后获网红女友看台温馨安慰

夺冠热门「狂牛军团」西班牙，周一于H组首轮面对实力有大段距离的弱旅佛得角，狂牛大部份时间围攻对手，最后要派上刚伤愈的18岁巴塞隆拿超新星拉明耶马（Lamine Yamal）后备上阵仍无法撕破佛得角防线，最终爆冷被逼和0:0。耶马赛后显得极度失落，幸得看台上的网红女友伊妮丝加西亚（Ines Garcia）即时送上温馨安慰。

恋情上月刚官宣 21岁网红女友赴美贴身力撑

首度征战世界杯却首战受挫，耶马在完场哨响后显得垂头丧气。不过，他随后走到看台陪伴家人与朋友时，心情随即被治愈。其中，他的21岁西班牙网红兼名模女友伊妮丝加西亚（Ines Garcia）即为爱郎送上安慰，两人相拥的画面显得温馨无比。

这对年龄相差3岁的姐弟恋在上个月才正式官宣恋情，而伊妮丝今次亦特意飞往美国「贴身」力撑男友。在比赛期间，伊妮丝与耶马的亲友团一同穿上印有耶马名字的西班牙国家队战衣，并在社交平台分享了多张在平治体育馆内的打气靓相。虽然首仗爆冷失分，但有女友在背后的强大精神支持，相信耶马很快便能重整旗鼓，在接下来的分组赛为狂牛军团力争出线。