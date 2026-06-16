世界杯2026｜世界杯爆冷球迷输大钱 1球迷押注西班牙输780万

今届美加墨世界杯进行了5天，分组赛第一轮只进行约一半便连场爆冷，热门客很多损手而回。当中首次参赛的岛角佛得角周一在H组首轮爆冷以0:0逼和夺标热门之一的西班牙，据外媒报导便有一位重注西班牙赢的球迷输掉100万美元(约780万港元)。

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美加墨世界杯首个星期便连场爆冷，多支夺标热门均告失分，好像足球王国巴西于C组落笔打三更1:1逼和摩洛哥，F组出线热门荷兰于两度领先下遭日本逼和2:2。而周一H组由2010世杯冠军西班牙面对世杯新丁佛得角，狂牛赛前被一致睇好可以轻松取胜，足智彩西班牙主胜的最后赔率低至只有1.05倍；惟佛得角凭顽强斗志最终成功守和西班牙0:0，爆出今届至目前为止最大冷门。

据外媒《Four Four Two》报导，博彩公司「Polymarket Sports 」收获一位投注者下注100万美元西班牙获胜，图赚取8,5000美元利润，惟佛得角爆冷逼和西班牙令他损失100万美元，是该公司在今届世界杯接受而赌输的巨额下注之一。